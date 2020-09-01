بعد 21 يوما.. إعادة فتح "كرم أبو سالم" وإدخال وقود وغاز طهي

غزة - الرأي

فتحت سلطات الاحتلال معبر كرم أبو سالم التجاري لإدخال الوقود لمحطة توليد الكهرباء وغاز الطهي والبضائع الغذائية.

وقال مدير المعبر بسام غبن في تصريح لـ"الرأي" صباح اليوم الثلاثاء، إن 12 شاحنة وقود مخصص لمحطة التوليد دخلت القطاع، بالإضافة لشاحنات غاز الطهي.

ولفت إلى أن البضائع التي كانت محتجزة خلال الأيام الماضية، سيجري إدخالها يوم غد الأربعاء.



وجاء فتح المعبر بعد ساعات من إعلان حركة حماس عن التوصل إلى تفاهم لاحتواء التصعيد ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

وأعلنت سلطات الاحتلال في الـ11 أغسطس الماضي إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، جنوب شرق قطاع غزة، في اطار سلسلة من العقوبات على القطاع.

