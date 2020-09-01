زراعة خانيونس تطلع على سير العمل في محطات تعبئة الخضار والفواكه

خان يونس- الرأي

نفذ موظفو مديرية زراعة خانيونس، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل داخل محطات التعبئة،وتجميع الخضار،و الفواكه من المزارعين من حيث الجودة والكمية والاسعار، وايضا نقاط البيع المنتشرة في مختلف أنحاء المحافظة.

وأكد مدير المديرية م.حسام أبو سعدة، أنه تم الاطلاع على كافة الخضار المعروضة،حيث كانت ذات جودة عالية وضمن الأسعار المتوافق عليها مع وزارة الاقتصاد الوطني

كما تم القيام بالعديد من الأنشطة التي تهدف من التخفيف من معانات المزارعين في ظل الأزمة الحاليةحيث شارك في تلك الجولات م .حسام أبو سعدة و م .أحمد النواجحة وم .أسعد أبو طعيمة و م .وسيم طبش

ومن جانب آخر، ومن خلال متابعة شكاوى المزارعين والتجار، وأصحاب محلات المبيدات الزراعية، ومربى الدواجن وأصحاب الآبار الزراعية وموزعى بيض المائدة و أصحاب المشاتل،و مزارع أبقار الحليب فقد تم التواصل معهم والرد على الاتصالات والشكاوى منذ الثلاثاء الماضي وحتى اليوم تلقي فريق الطوارئ للمديرية أكثر منذ 1000 اتصال وإعطاء التوجيهات اللازمة بالتوافق مع وزارة الداخلية في المحافظة.