" وادي" يشيد بعمل طواقم حماية المستهلك في ضبط الأسعار ومنع الإحتكار

غزة- الرأي

أشاد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، د. رشدي وادي بدور وجهود طواقم حماية المستهلك التابعة للوزارة المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة.

جاء ذلك، خلال تفقده سير عمل لجنة الطوارئ في محافظة خان يونس اثناء قيام طواقم الوزارة بالتفتيش ومراقبة سيارات توزيع المواد الغذائية بين المحافظات.

وأكد وادي أن الجولات الميدانية لمفتشي الوزارة تهدف للمحافظة على صحته وسلامة المواطنين، والتأكد على جودة المنتجات في المحلات التجارية والأسواق ومدى مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية اللازمة لكل سلعة، ومتابعة عمليات الرقابة والتفتيش على المواد الاستهلاكية، ومراقبة الأسعار ومحاربة الغش وحالات الاحتكار والاستغلال.

وأشار إلى أن طواقم حماية المستهلك تعمل على المراقبة المتواصلة والمكثفة وعلى مدار الساعة للمحال التجارية والمولات ومخازن التجار.