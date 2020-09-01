السياحة والاثار تواصل الجولات التفقدية للمناطق والمنشآت السياحية

غزة- الرأي

أكدت وزارة السياحة والاثار أنها واصلت ، جولاتها التفقدية على عشرات المنشآت و المناطق السياحية في قطاع غزة بهدف التأكد من تطبيق الحظر انسجاماً مع حالة الطوارئ المعلنة .

واوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن طواقمها برفقه مباحث السياحة اجروا العشرات من الجولات الميدانية خلال الساعات الماضية ، مع التركيز على مشاريع الرشيد غرب غزة ، ومنطقة الكورنيش نظرا للبلاغات التي تصل عن وجود عدد من الشبان يتواجدون في تلك الاماكن مما يشكل خرق للتعليمات الصادرة عن لجنة الطوارئ.

واضافت الوزارة انها تلمس تحسناً في التزام المواطنين بقرار الحظر وعدم التجمع والتواجد في الاماكن المفتوحة .

كما قامت طواقم الوزارة بتفقد بعض الاماكن الاثرية في القطاع والتي تم اغلاقها بعد قرار لجنة المتابعة ، للتأكد من عدم المساس او العبث بها، حيث ان العمل في مشاريع الترميم بموقعي الكنيسة البيزنطية في الشمال ، وموقع القديس هيلاريون في الوسطى قد توقفا منذ الثلاثاء الماضي التزاماً بإعلان الطوارئ .