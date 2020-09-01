لجنة الطوارئ الصحية بخان يونس تناقش حصر الحالة الوبائية بالمحافظة

غزة- الرأي

عقدت لجنة الطوارئ الصحية بمحافظة خان يونس اليوم الاثنين اجتماعاً طارئاً يهدف لبحث سبل مواجهة وحصر انتشار فيروس كورونا.

وشدد رئيس لجنة الطوارئ بالمحافظة د. محمد زقوت خلال الاجتماع على ضرورة تحمل المسؤوليات وتكثيف العمل من قبل فرق التقصي ورفع تقارير يومية للإدارة خلال المرحلة الراهنة ورفع درجة الجهوزية في ضوء مستجدات انتشار الفايروس .

وبدوره، قدم مدير صحة خانيونس الدكتور تميم صقر عرضا عن واقع العمل داخل مركز الفرز التنفسي الذي يعمل فيه طواقم مراكز الرعاية الصحية في المحافظة والإجراءات المتخذة لاستمرار العمل وتقديم الخدمات للمراجعين.