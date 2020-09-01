الاحتلال يجري تدريبات عسكرية في قرية وادي فوكين ببيت لحم

بيت لحم - الرأي

اقتحم جنود الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، قرية وادي فوكين غرب بيت لحم وأجروا تدريبات عسكرية لأكثر من ثلاث ساعات.

وأفاد مواطنون من سكان القرية إن عشرات الجنود اقتحموا القرية فجرًا، وجابوا شوارعها ووديانها ونصبوا الكمائن وأطلقوا النيران والقنابل المضيئة في سمائها بشكل كبير، ما سبب ازعاج المواطنين وإرهابهم.

وأشار نشطاء من القرية إلى أن الجنود أجروا تدريبات عسكرية وكان هذا واضحًا من تحركاتهم وطريقة تمركزهم، حيث نفذوا اقتحامات مفترضة لمنازل ومواقع مستهدفة واعتقالات وهمية وكذلك مناورة لاشتبكات متبادلة، وقد استمرت هذه التدريبات لأكثر من ثلاث ساعات شاركت فيها آليات مختلفة بينها سيارات إسعاف عسكرية.