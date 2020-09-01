العمادي يكشف تفاصيل اتفاق التهدئة بين المقاومة والاحتلال

غزة - الرأي

قال السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة لوكالة سوا الإخبارية إن دولة قطر قررت مضاعفة المنحة القطرية الى قطاع غزة هذا الشهر.

وأوضح السفير العمادي إن دولة قطر قررت تخصيص 7 مليون دولار امريكي ، ستصرف للمتضررين من جائحة كورونا ، إضافة الى 10 مليون دولار سيتم صرفها للأسر المتعففة في قطاع غزة.

وشدد السفير القطري على ان الدوحة ما زالت مستمرة في دعم الشعب الفلسطيني في كل الظروف والأوقات.

وكشف العمادي عن اجتماع سيعقده اليوم الثلاثاء مع شركة الغاز الإسرائيلية (ديلك) لمناقشة تفاصيل تشغيل خط الغاز المخصص لإمداد محطة توليد الكهرباء في غزة .

وأضاف ان :" لقاءً آخر سيعقد في نفس اليوم الثلاثاء مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف ، لحث لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة على تقديم الدعم العاجل لقطاع غزة ".

من جهة أخرى ، قال السفير العمادي إن دولة قطر سوف تقدم كل الدعم من أجل توفير المستلزمات والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة جائحة كورونا ، حيث سيتم خلال الساعات المقبلة توفير جهاز متطور ومتقدم لفحص كورونا ، إضافة لـ20 ألف "كيت".

وتابع العمادي :" قطر ستواصل تقديم الدعم وكافة الاحتياجات اللازمة للمواطنين المتواجدين في مراكز الحجر بالقطاع (..) مبينا ان الدوحة تكفلت بذلك منذ بداية أزمة جائحة كورونا.

وقال السفير :" نريد إعادة ضخ الوقود القطري لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة ، من أجل إعادة تشغيلها مجددا (..) مؤكدا ان دولة قطر تسعى دوما لتخفيف الأزمات الإنسانية والاقتصادية في غزة ".

وأشار السفير محمد العمادي الى الجهود القطرية المكثفة التي بذلت خلال الأيام الماضية ، وتكللت بالنجاح من خلال التوصل الى تفاهمات وقف التصعيد في قطاع غزة (..) مضيفا أن قيادة حماس في غزة كانت على قدر عالٍ من المسؤولية حتى تم التوصل لهذا الاتفاق، مراعاة للظروف والأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان القطاع وأخطرها انتشار وباء كورونا في قطاع غزة.



المصدر: وكالة سوا