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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الداخلية تُنظم صرف رواتب الموظفين

01 أيلول / سبتمبر 2020 11:38

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غزة-الرأي

انتشر صباح اليوم ضباط وأفراد الأجهزة الأمنية والشرطية، أمام البنوك والصرافات الآلية، لتنظيم صرف رواتب الموظفين بغزة، وفق إجراءات الوقاية والسلامة في مواجهة جائحة "كورونا".

وفي هذا السياق، أكد المتحدث الرسمي باسم الداخلية إياد البزم، أن اجهزة وزارة الداخلية المختصة ستتابع الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية خلال عملية صرف الرواتب والمخصصات المالية، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ودعا البزم خلال مؤتمر الإيجاز الحكومي الموظفين والمواطنين الذين لهم مخصصات مالية إلى الالتزام الكامل والمشدد بإجراءات السلامة والوقاية عند التحرك، والتقيد بالمواعيد التي تحددها البنوك لهم.

وتأتي إجراءات السلامة والوقاية خلال عملية صرف الرواتب والمخصصات المالية في ظل استمرار حظر التجول في محافظات قطاع غزة لمواجهة فيروس "كورونا".

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