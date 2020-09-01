المباحث الطبية بخانيونس تنظم جولة على 20 صيدلية

غزة-الرأي

نظمت المباحث العامة – قسم المباحث الطبية بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة سلسلة جولات ميدانية على الصيدليات المنتشرة بالمحافظة وذلك لمتابعة حالات غلاء الأسعار والاحتكار ومتابعة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية .

وذكرت المباحث الطبية بخان يونس أن طواقمها نظمت خلال الـ 48 ساعة الماضية جولات شملت 20 صيدلية لمتابعة حالات الالتزام لديهم بالأسعار وعدم الاحتكار، مبينةً أنه تم تحرير عدة مخالفات لعدد من الصيدليات المخالفة للتعليمات.

ويستمر قرار حظر التجول في قطاع غزة لليوم السابع على التوالي، ضمن الإجراءات الحكومية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، عقب اكتشاف إصابات من خارج مراكز الحجر الصحي.