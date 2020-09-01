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حماس: اجتماع الفصائل في موعده بعد "تجاوز بعض الإرباك"

01 أيلول / سبتمبر 2020 12:38

فلسطين المحتلة - الرأي

 أعلنت حركة حماس، أن اجتماع الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، سيتم عقده في العاصمة اللبنانية في موعده المقرر.

وقال القيادي بحركة حماس أسامة حمدان لإذاعة "صوت الأقصى"، إنه "سيتم عقد لقاء الأمناء العامون للفصائل في بيروت الخميس المقبل، بعد تجاوز بعض الإرباك، الذي حصل في ترتيبات عقد اللقاء".

بدوره، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف لـ"عربي21" أن "لبنان تراجع عن اعتذاره، مشيرا إلى أن اجتماع الفصائل سيعقد في موعده الخميس المقبل، في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد تذليل العقبات".

وفي وقت سابق، ذكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف" أن لبنان اعتذر عن استضافة اجتماع الأمناء العامين لجميع الفصائل الفلسطينية؛ والذي يضم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، إضافة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، والذي كان سيعقد هذا الأسبوع بين رام الله وبيروت برئاسة رئيس السلطة محمود عباس.

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