"الكهرباء" تعلن جدول التوزيع عقب تشغيل المحطة

غزة- الرأي:

أعلنت شركة توزيع الكهرباء عودة جدول 8 ساعات وصل مقابل 8 قطع مع وجود بعض العجز، بسبب حالة الطقس الحارّة.

وأفادت الشركة في بيان صحفي وصل الرأي نسخة عنه مساء الثلاثاء، أن سلطة الطاقة أبلغتها بإعادة تشغيل محطة التوليد الوحيدة بقطاع غزة عقب استئناف ضخ الوقود عبر حاجز كرم أبو سالم صباح اليوم



وأوضحت أن المحطة قامت بتشغيل 3 مولدات ستنتج قرابة 50 – 60 ميجا واط، وهي ذات الكمية التي فقدت عند إطفاء المحطة يوم الثلاثاء 18 أغسطس الماضي.

وأكدت الشركة أنها عملت لإيصال ما توفر لها من كهرباء بعد اطفاء المحطة وعقب اعلان حالة الطوارئ في القطاع بعد اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا، وسخرت كل إمكانياتها لتوصيل الكهرباء للمرافق الحيوية مثل المستشفيات وآبار المياه ومراكز الحجر الصحي ومضخات المياه العادمة وغيرها من المرافق الهامة.

