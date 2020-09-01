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السياحة تثمن جهود شرطة السياحة بالحفاظ على سلامه المواطنين

01 أيلول / سبتمبر 2020 01:10

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غزة-الرأي

ثمن د. ابراهيم جابر وكيل وزارة السياحة والاثار الجهود الكبيرة الى تبذلها شرطة السياحة في ضبط الحالة الميدانية ، والحفاظ على سلامه المواطنين من خلال تنفيذ قرارات لجنة الطوارئ .

واعرب د. جابر خلال جوله على طواقم شرطة السياحة التي تعمل رغم الظروف الصحية الصعبة عن تقديره للجنود المجهولين الذين يعملون ليلاً و نهاراً من اجل الحفاظ على سلامه المواطنين والمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشاد د.جابر بالتزام كافة اصحاب المنشآت السياحية والترفيهية من مطاعم وكافيهات وشاليهات، وغيرها من المرافق، بتعليمات لجنة الطوارئ والاغلاق الكامل من اجل وقف تمدد وانتشار الفيروس كخطوة اولى على طريق محاصرته وانهاء خطره .

وشدد د.جابر على ضرورة متابعة المخالفين لقرار الحظر، حسب القانون، وعدم التهاون معهم ، لان التجمعات تؤدى الى انتشار الفيروس بشكل كبير، وتشكيل خطر على بقية المواطنين، ونحن أحوج ما نكون لوقف زحف المرض الى الاخرين .

كما تفقد د. جابر بعض المواقع الاثرية التي تم اغلاقها مؤخراً التزاماً بقرارات لجنة الطوارئ المعلنة ، وتابع مع حراس تل المواقع إجراءات الحماية والحفاظ عليها من العابثين، مؤكداً على ان الوزارة ستستأنف العمل بمشاريع الترميم التي كانت جارية قبل الاغلاق في حال تم وقف الطوارئ والعودة الى الحياة الطبيعية .

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