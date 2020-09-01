التنمية الاجتماعية وهيئة الزكاة توزعان المساعدات الإغاثية على بعض العوائل المحجورة

وزعت وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق والتعاون مع هيئة الزكاة الفلسطينية ٦٠٠ سلة خضار وأجبان على بعض العوائل المحجورة في منازلهم في قطاع غزة.
و أكدت الوزارة أنها تعمل على قدم وساق من أجل وصول المساعدة لكل العائلات المحتاجة والفقيرة في القطاع.
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01 أيلول / سبتمبر 2020 01:49
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