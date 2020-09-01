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التنمية الاجتماعية وهيئة الزكاة توزعان المساعدات الإغاثية على بعض العوائل المحجورة

01 أيلول / سبتمبر 2020 01:49

التنمية الاجتماعية وهيئة الزكاة توزعان المساعدات الإغاثية على بعض العوائل المحجورة
التنمية الاجتماعية وهيئة الزكاة توزعان المساعدات الإغاثية على بعض العوائل المحجورة

غزة- الرأي

وزعت وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق والتعاون مع هيئة الزكاة الفلسطينية ٦٠٠ سلة خضار وأجبان على بعض العوائل المحجورة في منازلهم في قطاع غزة.
و أكدت الوزارة أنها تعمل على قدم وساق من أجل وصول المساعدة لكل العائلات المحتاجة والفقيرة في القطاع.

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