التنمية الاجتماعية وهيئة الزكاة توزعان المساعدات الإغاثية على بعض العوائل المحجورة

غزة- الرأي

وزعت وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق والتعاون مع هيئة الزكاة الفلسطينية ٦٠٠ سلة خضار وأجبان على بعض العوائل المحجورة في منازلهم في قطاع غزة.

و أكدت الوزارة أنها تعمل على قدم وساق من أجل وصول المساعدة لكل العائلات المحتاجة والفقيرة في القطاع.