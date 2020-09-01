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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

لمنع تفشي ”كورونا”

الفرق الطبية المتنقلة تقدم خدماتها للمواطنين في بيوتهم

01 أيلول / سبتمبر 2020 03:39

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غزة- الرأي:

أكد مدير وحدة التنسيق مع المؤسسات الاهلية وليد صباح أن وزارة الصحة قامت بتشكيل فرق طبية متنقلة لإجراء تقييم إضافي لاستيضاح حالة المريض في البيت، مشيرا أنه عند تواصل المواطنين بالرقم المجاني (103) يتعاطى معه طبيب الاستشارة الطبية، وإذا كان بحاجة لتقييم أكثر يوجه الفريق الطبي لزيارته في البيت لتقييم المريض وبناء عليه يتم تقديم الرعاية الصحية والعلاج المناسب، وإذا كانت حالته الصحية تستدعي رعاية صحية خاصة يتم تحويله للمستشفى من خلال التنسيق مع اسعاف الهلال الأحمر (101).

وأوضح ا. صباح أن هذا الاجراء جاء ضمن التدخلات الصحية المجتمعية للحد من الحركة، ومنع تفشي “كورونا” داخل المجتمع، منوها الى اللجنة الصحية التنسيقية وهي احدى لجان مواجهة كورونا المعتمدة في الوزارة للتحضير لمواجهة “كورونا” والتي تشرف عليها وزارة الصحة بالتعاون مع (وكالة الغوث، والمؤسسات الصحية الأهلية).

وذكر أن مهمة الفرق الطبية المتنقلة التعامل مع المرضى في المنازل أثناء منع حركة المواطنين، حيث يقوم الفريق بتقييم الحالة الصحية للمريض في المنزل ويقوم بإعطائه العلاج المناسب إذا تطلبت حالته أو العمل على إحالته للمستشفى بالاتصال، مشيرا أن الفريق الطبي لا يتعامل مع أي حالة اشتباه بالإصابة بفيروس (كوفيد-19) مع الالتزام بإجراءات الوقاية وارتداء الكمامات الطبية والمحافظة على نظافة الأيدي.

ولفت أنه جاري الترتيب مع الإغاثة الطبية وجمعية السلامة الخيرية للوصول الى الجرحى الذين يحتاجون الى متابعة بيتية، لتقديم الغيار للجرحى ولمرضى التقرحات الفراشية في بيوتهم.

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