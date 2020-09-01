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"أبو الريش" يتفقد مستشفى العزل جنوب قطاع غزة

01 أيلول / سبتمبر 2020 04:53

photo_٢٠٢٠-٠٩-٠١_١٦-٤٢-٤٩
photo_٢٠٢٠-٠٩-٠١_١٦-٤٢-٤٩

غزة- الرأي:

أجرى وفد من وزارة الصحة بقيادة وكيل الوزارة د. يوسف أبو الريش جولة تفقدية لمستشفى العزل الكائن بمستشفى غزة الأوروبي جنوب قطاع غزة، وذلك للاطلاع عن كثب على أوضاع المرضى المعزولين بالمستشفى والعمل على تلبية احتياجاتهم في ظل ما يشهده المستشفى من علاج المصابين بفيروس كوفيد 19.

وثمن أبو الريش جهود الطواقم الطبية بالمستشفى والتي تعمل بكافة طاقاتها وجهودها في سبيل تطويق انتشار المرض، مؤكداً حرص وزارته على مواصلة العمل بوتيرة أكبر في سبيل الاطمئنان على صحة وسلامة كافة المرضى المعزولين حتى انهاء فترة علاجهم وعودتهم سالمين إلى بيوتهم.

وأكد أن وزارته وكافة فرقها وكوادرها الصحية تعمل بأقصى طاقاتها في سبيل تطويق انتشار المرض، على الرغم مما تشهده الوزارة من نقص حاد في الامكانيات والأدوية والمهام الطبية.

وأعرب أبو الريش عن أمله في أن تتمكن الكوادر الصحية برفقة الطواقم الحكومية المختلفة، والتي تعمل على مدار الساعة من تطويق انتشار الفيروس واعادة الأمن الصحي للمواطنين، داعياً إلى التزام المواطنين للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والأجهزة الحكومية المختلفة إلى حين التغلب على الوباء وحصر انتشاره.

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