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بالصور| معلمون يتابعون إعداد الصفوف الافتراضية في الحجر المنزلي

01 أيلول / سبتمبر 2020 06:36

بالصور| معلمون يتابعون إعداد الصفوف الافتراضية في الحجر المنزلي
بالصور| معلمون يتابعون إعداد الصفوف الافتراضية في الحجر المنزلي

غزة- الرأي

يتابع مئات المعلمين في قطاع غزة منذ الإعلان عن حظر التجول في قطاع غزة، نتيجة فايروس كورونا إعداد الصفوف الافتراضية،  استعداداً لتفعيلها خلال شهر سبتمبر الحالي.

و يتواصل المعلمون من بيوتهم برغم الحجر المنزلي و إغلاق كافة مناطق قطاع غزة مع طلبتهم لاستكمال إعداد الجيملات الخاصة بالتعليم الإلكتروني و الصفوف الإفتراضية.

مدير تعليم الوسطى هشام الحاج ، ثمن الجهود المبذولة في مجال التعلمُ عنْ بُعد و الصفوف الافتراضية، مشيداً بأطقم التدريب التي أشرفت على تدريب المعلمين على آلية إعداد الصفوف الافتراضية.

وقال الحاج إننا سنخافظ َعَلَى هذا الْإِنْجَاز لتسهيل العمل أمام الجميع؛ يتطلب منا الْآتِي : كل مدرسة تحُث طلبتها على إنشاءِ الإيميل الْخَاصِّ به، و تقديم الدَّعْم لمنسق الصُّفُوف الافتراضية و كذلك تجهيز نموذج لِإدخال بيانات الطَّالِب يتم وضعهَ عَلَى صَفْحَةِ الْمَدْرَسَة وصفحات خَاصَّة بِحَيْثُ يَصِلُ لأكبر عدد ممكن من الطلبة.

و طالب مدير التعليم معلمي المباحث المختلفة بإنشاء كل معلم لصفوفه الافتراضية الخاصةِ به بمساعدة المنسق ، ومتابعة الْإِدارة لذلكَ الْأَمْرِ .

يُذكر أن تعليم الوسطى قد قسم المدارس حسب المناطق لكل منطقة جغرافية يشرف عليها عدد من المنسقين و المشرفين.

بالصور| معلمون يتابعون إعداد الصفوف الافتراضية في الحجر المنزلي 118763816_2015752481892392_893607373973971971_n 118764626_2015752441892396_2810123852037182406_n 118764988_2015752331892407_7674549481686237339_n 118673161_2015752378559069_8328924722164018654_n
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