وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: معلمة تنفذ درس في مبحث الرياضيات عبر تقنية الصفوف الافتراضية وكالة الرأي الفلسطينية بالصور| معلمون يتابعون إعداد الصفوف الافتراضية في الحجر المنزلي وكالة الرأي الفلسطينية النيابة: وحدة الجرائم الالكترونية تعاملت مع 316 مخالفة نشر وكالة الرأي الفلسطينية سيناقش هذه الأمور.. وفد أمني مصري يرجئ زيارته إلى غزة وكالة الرأي الفلسطينية "أبو الريش" يتفقد مستشفى العزل جنوب قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية صور: لمواجهة كورونا.. الصحة تتسلم جهازاً مخبرياً من قطر وكالة الرأي الفلسطينية واللا: حماس ضربت الشعور بالأمن في النقب الغربي وكالة الرأي الفلسطينية الفرق الطبية المتنقلة تقدم خدماتها للمواطنين في بيوتهم وكالة الرأي الفلسطينية القدرة: نجري تقييما يوميا لانتشار الوباء وكالة الرأي الفلسطينية البطنيجيي: الأجهزة الأمنية مستنفرة بنسبة 100%
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

في مجال" توظيف الصفوف الافتراضية "

مدرسة زهرة المدائن الثانوية تنظم لقاًء عبر تقنية "زوم "

01 أيلول / سبتمبر 2020 06:50

مدرسة زهرة المدائن الثانوية تنظم لقاًء عبر تقنية "زوم "
مدرسة زهرة المدائن الثانوية تنظم لقاًء عبر تقنية

غزة- الرأي

نظمت معلمات التكنولوجيا في مدرسة زهرة المدائن الثانوية، غرب  مدينة غزة،  لقاًء عبر تقنية "زوم"،  لتوضيح استخدام وتوظيف الصفوف الافتراضية في التدريس بشكل فاعل، ويأتي ذلك، ضمن جهود المدارس الحكومية في استثمار التعليم عن بُعد كمساند للعملية التعليمية
واستهدف اللقاء جميع معلمات المدرسة ، حيث تم الحديث عن كيفية استخدام الصفوف الافتراضية في التدريس ، و التطرق بشكل موسع لجزئية العمل في مجال الواجبات المدرسية .
ويشرف على العمل مديرة المدرسة مها الوالي والمعلمات أريج اصرف ومها الزقزوق ورهام رجب.
ويأتي هذا اللقاء لترسيخ التدريبات التي أجرتها الوزارة للمعلمين والطواقم العاملة حول الصفوف الافتراضية وتطبيقها بشكل عملي في الميدان.
يشار إلى أن التعليم عبر الصفوف الافتراضية أحد أبرز التوجهات التي تسعى وزارة التعليم لتطبيقها لمساندة التعليم الوجاهي والعملية التعليمية سواء في حالات الطوارئ أو الوضع الطبيعي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رابطة علماء فلسطين تفتتح مخيماً شرعاً تحت شعار" على بصيرة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟