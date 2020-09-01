مدرسة زهرة المدائن الثانوية تنظم لقاًء عبر تقنية "زوم "

غزة- الرأي

نظمت معلمات التكنولوجيا في مدرسة زهرة المدائن الثانوية، غرب مدينة غزة، لقاًء عبر تقنية "زوم"، لتوضيح استخدام وتوظيف الصفوف الافتراضية في التدريس بشكل فاعل، ويأتي ذلك، ضمن جهود المدارس الحكومية في استثمار التعليم عن بُعد كمساند للعملية التعليمية

واستهدف اللقاء جميع معلمات المدرسة ، حيث تم الحديث عن كيفية استخدام الصفوف الافتراضية في التدريس ، و التطرق بشكل موسع لجزئية العمل في مجال الواجبات المدرسية .

ويشرف على العمل مديرة المدرسة مها الوالي والمعلمات أريج اصرف ومها الزقزوق ورهام رجب.

ويأتي هذا اللقاء لترسيخ التدريبات التي أجرتها الوزارة للمعلمين والطواقم العاملة حول الصفوف الافتراضية وتطبيقها بشكل عملي في الميدان.

يشار إلى أن التعليم عبر الصفوف الافتراضية أحد أبرز التوجهات التي تسعى وزارة التعليم لتطبيقها لمساندة التعليم الوجاهي والعملية التعليمية سواء في حالات الطوارئ أو الوضع الطبيعي.