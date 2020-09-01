حمد: لم يتم تحديد موعد صرف المنحة القطرية

غزة- الرأي:

نفى وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة غازي حمد، مساء الثلاثاء، وجود موعد محدد لصرف المنحة القطرية حتى اللحظة، مشيرا في الوقت ذاته لجهود مستمرة بهذا الشأن.

وقال حمد، إنه "لن يكون هناك صعوبة لصرف المنحة القطرية مع اتخاذ إجراءات السلامة المطلوبة"، مشيرًا الى أنه "لدينا قائمة بأسماء المحجوبين من المنحة القطرية ونجحنا في وضع بعضهم في مشاريع مساعدات".

وأضاف أن وزارته تسعى ليكون هناك مشروع خاص بالفئات المتضررة من حظر التجول في قطاع غزة.

وأوضح حمد أن هناك 3 فئات تطالها المساعدات، الأولى 700 بيت حتى اللحظة محجورين في منازلهم تم تقديم مساعدات غذائية وطبية، والثانية للموجودين في المناطق المغلقة وتم تقديم مساعدات لعدد منهم، والثالثة الحالات الفقيرة المسجلة في الوزارة وسنختار أكثر العائلات احتياجا منهم.

ولفت الى أنه "هناك تعاون مع المؤسسات المحلية والدولية من أجل تجنيد أكبر عدد ممكن المساعدات".



المصدر: وكالة شهاب