سلطة البيئة: أصدرنا تعميما بشأن إجراءات التخلص من نفايات الحجر

غزة - الرأي

قالت سلطة جودة البيئة في غزة، إنها أصدرت تعميما للبلديات والمواطنين منذ ظهور فيروس كورونا في قطاع غزة في مارس الماضي بشأن إجراءات التعامل مع نفايات المحاجر الصحية، ومنازل المواطنين المحجورين.

وقال رئيس السلطة ياسر الشنطي خلال حديثه لإذاعة "الرأي" إن التعميم ينص على تعقيم النفايات برشها بمحلول كلور تركيز (0.1%) قبل إخراجها من المنزل بمدة لا تقل عن 24 ساعة، ووضع النفايات في كيس كبير ومغلق بإحكام، والالتزام بإخراج النفايات مرة واحد يومياً، وحسب توجيهات البلدية.

وطالب الشنطي البلديات بتزويد المواطنين في المنازل المحجورة باحتياجاتهم للتخلص الآمن من نفاياتهم من محلول الكلور وكذلك أكياس النفايات.

وأكد على ضرورة التزام كافة العاملين في قطاع جمع وترحيل والتخلص من النفايات الصلبة ارتداء ملابس العمل الواقية، وعدم التلامس المباشر مع النفايات الصلبة بشكل عام.