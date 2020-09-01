"الزراعة" تبدأ بتنفيذ خطة الطوارئ لتشغيل قطاع الصيد وتسويق الأسماك

غزة- الرأي:

بدأت وزارة الزراعة الفلسطينية، بتنفيذ خطتها الطارئة لتشغيل قطاع الصيد البحرى و تسويق الأسماك، وذلك إنسجاما مع خطة الاستجابة الطارئة و السريعة لتنسيق و حشد الموارد الممكنة فى مواجهة مخاطر انتشار فايروس كورونا.

يأتي ذلك، تزامنا مع السماح للصيادين بالصيد في بحر قطاع غزة، بعد الاغلاق التعسفي الذي فرضه الاحتلال خلال الاسبوعين الماضيين.

وأوضحت الإدارة العامة للثروة السمكية بالوزارة، أن الخطة تتكون من ركيزنين أساسيتين الأولى هي "تحريك اسطول الصيد في كافة المحافظات"، حيث بدأت الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص للسماح للصيادين من حملة تصاريح الصيد الصادرة عن وزارة الزراعة، بالوصول إلى موانىء الصيد كلا في محافظته.



وأكدت أنه "لن يسمح للصيادين بالتنقل من محافظة لأخرى"، وذلك وفقا للآلية المتبعة في تطبيق إجراءات السلامة المعمول بها و المشار إليها في خطة وزارة الزراعة.

وأشارت الوزارة إلى أنها بدأت بالتواصل مع الصيادين وإبلاغهم بالاجراءات المتبعة للحفاظ على السلامة العامة و النظام المعمول به و تطبيقه، وشددت عليهم بضرورة الالتزام باجراءات وتعليمات الوزارة لتنظيم هذه العملية في ظل الجائحة الحالية.

وذكرت الوزارة، أن الركيزة الأساسية الثانية من خطتها، "تتعلق بتنظيم عملية تسويق الأسماك"، حيث تم اعتماد مراكز التسويق الرئيسية في المحافظات ( أسواق الدلالة) او ما يعرف بحسبة السمك في داخل موانىء الصيد و هي"؛حسبة السمك في ميناء غزة، حسبة السمك في ميناء النصيرات، حسبة السمك في ميناء دير البلح، حسبة السمك في ميناء خان يونس، وحسبة السمك في ميناء رفح".

وركزت الوزارة على أنه سيتم ادخال عدد محدد و فق حجم المحافظة لكل حسبة سمك و هم بشكل أساسى التجار الرئيسين (تجار الجملة) لكل محافظة، كما أنه "لن يسمح لأي تاجر بالتنقل من محافظة لأخرى في المرحلة الحالية".

وبينت الوزارة، أنه سيتم اعتماد نقاط بيع " توزيع " محددة للتجار، وفق اجراءات محددة تراعي شروط الوقاية والسلامة في ظل جائحة كورونا، حيث تم إعداد قوائم بأسماء التجار ونقاط التوزيع والبيع.



ودعت الصيادين والتجار والمواطنين كافة للاستعلام عما سبق ذكره، عبر الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة وصفحة الفيس بوك، أو تلقي الاستفسارات والارشادات بالخصوص من خلال الاتصال على الرقم المجاني (180010111) الخاص بالوزارة.