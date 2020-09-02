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وقفة في بروكسل للمطالبة بكسر حصار غزة في ظل "كورونا"

02 أيلول / سبتمبر 2020 08:30

وقفة في بروكسل للمطالبة برفع الحصار المفروض على غزة في ظل تفشي كورونا
وقفة في بروكسل للمطالبة برفع الحصار المفروض على غزة في ظل تفشي كورونا

بروكسل – الرأي – وكالات:

شـاركت جمعيـات بلجيكيـة بدعم من الجالية الفلسـطينية بالعاصمـة البلجيكيـة بروكسـل، في وقفـة تضامنيـة مـع قطـاع غـزة، للمطالبـة برفـع الحصـار الجائـر عن القطـاع، الذي يواجه مخاطر تفيش فايروس "كورونا" المستجد.

ونـدد المشاركون في الوقفـة بالسياسـات العدوانيـة "الإسرائيليـة" تجـاه قطـاع غـزة، مطالبين المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بضرورة اتخـاذ إجـراءات فاعلـة، لإجبـار الاحتلال "الإسرائيلي" على إنهـاء حصارهـ المفروض على القطـاع منـذ مـا يزيـد عـن 13 عاما.

وحـذروا مـن خطـورة الوضـع الـذي يعانيـه أهالي القطـاع، الأكثر كثافـة في العالم، مـع

تفشـي فايـروس "كورونـا" في ظـل الحصـار الجائـر المفروض عليـه، ومنـع إدخـال الوقود، وتداعياته السلبية على قدرة القطاع الصحي مـن القيـام بمهامـه بفاعليـة لمنـع تفسـي الفايروس.

وأكـد المشاركون أن إنهـاء الحصـار وإجـراءات الاحتلال "الإسرائيلي" العنصرية هـو الحـل الوحيـد لجميـع الأزمات التـي يعانيها القطاع، داعيـن أحـرار العالم للتضامـن مـع الشـعب الفلسـطيني في حقوقـه المشروعة ، وإنهـاء معاناة قطاع غزة.

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