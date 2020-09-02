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8 طرق لتشجيع الطلاب على التعلم الإلكتروني – انفوجرافيك –

02 أيلول / سبتمبر 2020 08:57

8 طرق لتشجيع الطلاب على التعلم الإلكتروني – انفوجرافيك –
8 طرق لتشجيع الطلاب على التعلم الإلكتروني – انفوجرافيك –

ملل الطلاب، تحفيز الطلاب، انتباه الطلاب، التركيز لدى المتعلم… كلها عبارات ظلت -وما تزال- تؤرق بال المربين -تربويين وأسر- دون حل ناجع ودون وصفة سحرية. بل بالعكس، فالأمور قد تتفاقم لدى من يستعين بالتكنولوجيا في عمليتي التعليم و التعلم. حيث أن التطور التكنولوجي الحاصل أصبح يأخذ عقول الصغار وحتى الكبار بسبب الإقبال المكثف على استعمال التكنولوجيا، وبالأخص وسائل التواصل الاجتماعي التي وضعت على المحك قدرة بعض الطلاب على التركيز لفترات أطول من الوقت. وعليه فإن الحصول على متعلمين مشاركين ومنتبهين خلال دورة للتعليم الإلكتروني لم تعد مهمة سهلة.
نحن هنا لا نلوم التكنولوجيا و لا شبكات التواصل الاجتماعية، بل ندعو إلى إعادة التفكير فيها. وقد سبق لنا في أكثر من مرة أن سلطنا الضوء على بعض الحلول و الأفكار المتعلقة باستخدام التكنولوجيا في التعليم. أما اليوم وعلاقة بموضوعنا فنحن نقترح باقة من الأفكار أو الإجراءات التي نأمل أن يكون لها دور في جعل الطلاب أكثر تركيزا وانتباها عند استخدامهم لأجهزتهم خلال التعلم الإلكتروني ومنه الوصول إلى تعليم وتعلم جيدين.

 
هل تحاول جاهدا إشراك المتعلمين في التعلم الإلكتروني ؟ هذه الطرق الثمانية ستساعدك حتما على إشراكهم وتنشيطهم و جعلهم ينظرون إلى هذا النوع من التعلم نظرة مختلفة.

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