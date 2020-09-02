إصابة جنديين "إسرائيليين" في عملية دهس في نابلس المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

زعمت وسائل إعلام عبرية، إصابة جندي وشرطي جراء تعرضهما لعملية دعس عند حاجز تفوح "زعترة" بنابلس شمال الضفة المحتلة.

وادعى موقع "واللا العبري"، أن جندي وشرطي "إسرائيليين" أصيبا بجروح طفيفة في عملية الدهس التي وقعت عند مفترق تفوح، وتم إطلاق النار على المنفذ دون تحديد مصيره.

ونقل الموقع عن نجمة داوود الحمراء، أنه "عند الساعة ٨ وربع وصلهم تقارير عن عمليه دهس قرب من مفرق زعترة، وهناك إصابتين في المكان، المنفذ إصابته بين خطيرة ومتوسطة".

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال أغلقت حاجزي حوارة وزعترة امام حركة المواطنين .