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سرقة متحف ياباني على طريقة الأفلام والشخصيات الخيالية

02 أيلول / سبتمبر 2020 09:06

سرقة متحف ياباني على طريقة الأفلام والشخصيات الخيالية
سرقة متحف ياباني على طريقة الأفلام والشخصيات الخيالية

تم سرقة خزينة تحتوي على مليون ين ياباني (نحو 9500 دولار أمريكي)، من متحف مخصص لمحاربي النينجا في وسط اليابان.

وبحسب التقارير الصحفية اليابانية التي نقلتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، تم تنفيذ عملية السرقة على طريقة النينجا.

وكانت الخزينة تحتوي على إيرادات المتحف، ومع وصول الشرطة للمتحف لاحظوا أن الخزينة اختفت وأن اللصوص خلعوا باب المتحف بواسطة أداة حديدية، يستعين بها المحاربون.

وكانت الخزنة التي تزن نحو 150 كيلوغراما تحوي إيرادات تذاكر الدخول التي بيعت خلال عطلة الأسبوع، أي نحو 1100 تذكرة.

ويحظى متحف إيغا الواقع على بعد نحو 350 كيلومترا جنوب غربي طوكيو بشعبية كبيرة، إذ يتيح لمرتاديه زيارة بيت تقليدي لمحاربي النينجا، واكتشاف تقنياتهم السرية، وحضور العروض أو محاولة استخدام الـ"شوريكن"، وهو السلاح المعدني التقليدي للمحاربين.

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