إنتاج أكبر حبة طماطم في بريطانيا: طول ووزن قياسي

انتجت أكبر حبة طماطم في بريطانيا بوزن 6 أرطال 14 أوقية وبطول 28 بوصة تقريبًا، عن طريق دمج ستة نباتات اخرى.

وفي التفاصيل، التي كشفت عنها صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، استغرق الأمر بذورًا خاصة، والكثير من الاهتمام وزوجًا من الجوارب الضيقة، و لكن يبدو ان جهود دوجلاس سميث آتت نتائجها القياسية عندما حطم الرقم القياسي لزراعة أكبر طماطم بريطانية.

زراعة الطماطم

فقد قام بدمج ستة نباتات من شرائح اللحم البقري والطماطم حيث كانت في المراحل الأخيرة من نموها، ثقيلة للغاية لدرجة أن سميث صاحب مزرعة الطماطم، اضطر إلى دعمها على جذعها بحبال مصنوعة من الجوارب النسائية.

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وقال مدير المنتج من ستانستيد أبوتس، هيرتفوردشاير ، أن هذا الأمر كانطموحه لمدة عامين، وأوضح سميث أنه العام الماضي حاول انتاج طماطم هي الأضخم في بريطانيا ولكن لم يفلح في هذا الأمر، و هذه المرة نجح أخيرًا".

أكبر حبة طماطم في بريطانيا

وقد قام سميث بري نبات الطماطم مرة واحدة على الأقل يوميًا لأكثر من شهرين، باستخدام الماء الممزوج بالأعشاب البحرية السائلة.

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وكشف في تصريحاته الصحافية إنه يخطط لإرسال طماطمه إلى جزار لتحويلها إلى نقانق الطماطم والريحان.

وقد تصدّر سميث عناوين الصحف الشهر الماضي عندما نما زهرة عباد الشمس أطول من منزله بمقدار 20 قدمًا، وعبرمنصات التواصل الإجتماعي المختلفة، نال سميث على شهرة واسعة بعد انتشار صور الطماطم التي قام بزراعتها وتصويرها أمام الكاميرات.