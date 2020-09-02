النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2603) الاربعاء2/9/2020
أخبار فلسطينية
· حماس تعلن التوصل إلى “تفاهم” لاحتواء التصعيد في غزة
· قيادة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية تدعو لتشكيل لجان حماية للتصدي لعربدة المستوطنين وحماية…
· هنية يزور لبنان لأول مرة بعد غياب 27 عامًا
· فصائل المقاومة تدعو "الأمناء العامين" للتوافق على استراتيجية وطنية
· نابلس: إغلاق شعبتين في مدرسة ثانوية عقب اكتشاف إصابتين بكورونا
· حصيلة 6 أشهر من الجائحة بالضفة والقدس وغزة: 180 وفاة والإصابات تتجاوزُ 30 ألفًا
· خليل الحية: منحنا الاحتلال شهرين لتنفيذ التفاهمات
أخبار إسرائيلية
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· الصحة الإسرائيلية: 11 حالة وفاة و1229 إصابة جديدة بكورونا
· مصلحة التشغيل الإسرائيلية: 779 ألفا مسجلين كطالبي عمل
· الهستدروت تعلن نزاع عمل في القطاع العام
· وزير إسرائيلي: نتنياهو زار الإمارات ودولا أخرى
· غانتس: أي هجمات من سوريا ولبنان ستدفعان ثمنها
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اخبار دولية
- مسؤول دولي يطالب إسرائيل بإنهاء مأساة الوضع الإنساني في غزة
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الأخبار العربية
· لبنان يتراجع عن اعتذاره ويقبل استضافة اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية
· قطر تدعم غزة بجهاز متطور لكشف كورونا و٢٠ ألف مسحة لفحص المواطنين
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الصحف العربية
القدس العربي
- إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية دهس في الضفة
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- لبنان يتراجع عن اعتذاره ويقبل استضافة اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية
- قيادة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية تدعو لتشكيل لجان حماية للتصدي لعربدة المستوطنين وحماية…
- الهدوء يخيم مجددا على غزة بموجب الوساطة القطرية.. دخول وقود الكهرباء والتفاهمات تشمل…
الشرق الأوسط
الخليج الإماراتية
- إسرائيل تستأنف إدخال الوقود إلى غزة مع إنهاء التصعيد
- 11 قتيلاً بقصف إسرائيلي على مواقع عسكرية جنوبي دمشق
الاخبار اللبنانية
الشروق المصرية
الاهرام المصرية
- الصحة الفلسطينية تسجل 552 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الغد الأردنية
· 7 وفيات و552 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين
الشرق القطرية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· تقرير كيف تتعامل طواقم البلدية مع نفايات مراكز الحجر الصحي؟
· الاحتلال يطلق النار صوب شاب بنابلس
· الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة
· بالصور هكذا استقبلت لبنان رئيس حماس في ظل كورونا!
· بالأرقام.. تفاصيل دقيقة حول المنحة القطرية الجديدة لغزة
· (إسرائيل) تعلن شن غارات على 100 هدف في غزة بالأسابيع الأخيرة
· هنية يزور لبنان لأول مرة بعد غياب 27 عامًا
القدس المحلية
· أبو عصب لـ "القدس": الاحتلال ابتز الأسيرات خلال جائحة كورونا
· غزة: توغل إسرائيلي محدود وإطلاق نار على المزارعين
· جنين: إصابة شاب بعيار ناري واعتقال آخر ومداهمة منزل في قباطية
· غانتس: أي هجمات من سوريا ولبنان ستدفعان ثمنها
· الشعبية: الاحتلال والمجتمع الدولي يتحملان المسؤولية عن فاجعة النصيرات
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الحياة الجديدة
· 6 شهور من المواجهة مع الوباء: 180 وفاة وأكثر من 30 ألف إصابة
· المفتي العام يطلع السفيرين المغربي والتركي على الأوضاع الصعبة التي يعيشها
· عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
· محدث | أبرز قرارات مجلس الوزراء في جلسته اليوم
· نابلس: إغلاق شعبتين في مدرسة ثانوية عقب اكتشاف إصابتين بكورونا
· الاحتلال يعتقل مواطنا من يطا جنوب الخليل
· إصابة شاب بعيار ناري في جنين واعتقال آخر ومداهمة منزل في قباطية
· إصابة شاب برصاص الاحتلال على حاجز زعترة بزعم تنفيذه عملية دهس
جريدة الأيام
· »علماء نفس أميركيون: ترامب نرجسي خبيث كهتلر وستالين وموسوليني
· »"حماس" أدارت وحدها حوارات التهدئة بوساطة قطرية دون الرجوع إلى الفصائل
· »هكذا نكّل جنود الاحتلال بمواطن مسن
· »الإمارات: تنفيذ الضم لن يوقف التطبيع
· »صحة غزة: خارطة المخالطين للمصابين تتسع وحجم انتشار كورونا يتزايد
· »"كورونا" في فلسطين: 7 وفيات ورصد 552 إصابة جديدة
· »95 وفاة و15 ألف إصابة بفيروس كورونا في آب المنصرم
· »عين الحمة الغورية .. الاحتلال جفف ينابيعها والمستوطنون اغتصبوا أراضيها
وكالة الراي
· إصابة جنديين "إسرائيليين" في عملية دهس في نابلس المحتلة
· وقفة في بروكسل للمطالبة بكسر حصار غزة في ظل "كورونا"
· "ليست النهاية" .. سماهر تقاوم كورونا بابتسامة
· صور وفاة 3 أطفال أشقاء بحريق بمنزلهم وسط القطاع
· "صانعو الجمال".. جنودٌ مجهولون في مواجهة كورنا
· "الحية" يتحدث عن تفاصيل اتفاق التهدئة وبنوده
· "الزراعة" تبدأ بتنفيذ خطة الطوارئ لتشغيل قطاع الصيد وتسويق الأسماك
وكالة صفا
· فصائل المقاومة تدعو "الأمناء العامين" للتوافق على استراتيجية وطنية
· محدث إصابة شاب بزعم دهسه جنديين إسرائيليين جنوب نابلس
· الاحتلال يصيب شابين ويعتقل آخرين في الضفة
· وفاة ٣ أطفال أشقاء بحريق في النصيرات
سما نيوز
· صور: اصابة جنديين اسرائيليين في عملية دهس على مفترق زعترة بنابلس وتحييد المنفذ
· الرئيس يصدر قرارين بقانون يعدل بموجبهما قانوني الأسلحة النارية والجرائم الالكترونية
· وفاة 3 اطفال جراء اندلاع حريق بمنزل في مخيم النصيرات
· الحية يكشف تفاصيل اتفاق التهدئة: مضاعفة المنحة القطرية وزيادرة نسبة رواتب موظفي غزة
· صحة غزة: خارطة المخالطين لمصابي كورونا تتسع وحجم انتشار الفيروس يتزايد
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فلسطين اليوم
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إصابة جنديين "اسرائيليين" بعد عملية دهس قرب حاجز نابلس وإصابة خطيرة للمنفذ
· 39 مليون دولار لغزة خلال 3 شهور من رام الله.. فكيف سيتم توزيعها؟
· طالبت بخطوات عملية للاجتماع فصائل المقاومة: اجتماع الأمناء خطوة مهمة لترتيب البيت الفلسطيني
· حريق يلتهم منزلاً بالگامل بمخيم النصيرات و يؤدي لوفاة 3 اطفال
· الحية يكشف تفاصيل جديدة حول اتفاق التهدئة والمنحة القطرية
عرب 48
· حصيلة 6 أشهر من الجائحة بالضفة والقدس وغزة: 180 وفاة والإصابات تتجاوزُ 30 ألفًا
· خليل الحية: منحنا الاحتلال شهرين لتنفيذ التفاهمات
· غزة: مصرع 3 أطفال إثر حريق نشب بأحد منازل مخيم النصيرات
· الصحة الإسرائيلية: 11 حالة وفاة و1229 إصابة جديدة بكورونا
· مصلحة التشغيل الإسرائيلية: 779 ألفا مسجلين كطالبي عمل
· الهستدروت تعلن نزاع عمل في القطاع العام
· وزير إسرائيلي: نتنياهو زار الإمارات ودولا أخرى
· مسؤول إماراتي: "ضم بالضفة مستقبلا لن يؤدي لانهيار التطبيع"
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وكالة وفا
· أبرز عناوين الصحف العربية في الشأن الفلسطيني
· الاحتلال يهدم غرفة زراعية وبئر مياه جنوب مدين ...
· نابلس: إغلاق شعبتين في مدرسة ثانوية عقب اكتشا ...
· إصابة شاب برصاص الاحتلال على حاجز زعترة جنوب ...
· الاحتلال يعتقل مواطنا من يطا جنوب الخليل
· إصابة شاب بعيار ناري في جنين واعتقال آخر ومدا ...
· إصابة شاب برصاص الاحتلال شمال بيت لحم
· الاحتلال يعتقل شابا شرق بيت لحم
· عريقات والصفدي يؤكدان وجوب التمسك بمبادرة الس ...
· عورتاني: عملنا بكل جهد في ظل انتشار "كورونا"
حدث في مثل هذا اليوم
· 2 أيلول (سبتمبر)
· 2001م عملية استشهادية لكتائب القسام في مدينة حيفا حيث وقع انفجارين قرب حافلتين في مدينة حيفا، شمال إسرائيل أسفرا عن مقتل 7 أشخاص وجرح أكثر من 11، وقد استشهد منفذ العملية وهو ماهر محيي الدين حبيشة (23 عاماً ) من كتائب القسام التابعة لحركة حماس.
· 1913 م المؤتمر الصهيوني الحادي عشر في فيينا يعقد في الفترة من 2-9/9/1913 بحضور 539 مندوب يمثلون سائر الهيئات اليهودية العالمية, وهو آخر مؤتمر صهيوني عقد قبل اتفاقية سايكس – بيكو وتصريح بلفور والحرب العالمية الأولى ، وفيه أكمل الصهيونيون العمليون الذين يركزون على تشجيع الاستيطان ويرفضون النظر في أي عرض لإقامة وطن قومي يهودي خارج فلسطين السيطرة على المؤسسات المالية للمنظمة الصهيونية.
· 1192م عقد صلح الرملة بين القائد صلاح الدين الأيوبي وملك إنجلترا "ريتشارد قلب الأسد".
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