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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2603) الاربعاء2/9/2020

02 أيلول / سبتمبر 2020 10:22

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شعار الراي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2603) الاربعاء2/9/2020

أخبار فلسطينية

·         حماس تعلن التوصل إلى “تفاهم” لاحتواء التصعيد في غزة

·         قيادة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية تدعو لتشكيل لجان حماية للتصدي لعربدة المستوطنين وحماية…

·         هنية يزور لبنان لأول مرة بعد غياب 27 عامًا

·         فصائل المقاومة تدعو "الأمناء العامين" للتوافق على استراتيجية وطنية

·         نابلس: إغلاق شعبتين في مدرسة ثانوية عقب اكتشاف إصابتين بكورونا

·         حصيلة 6 أشهر من الجائحة بالضفة والقدس وغزة: 180 وفاة والإصابات تتجاوزُ 30 ألفًا

·         خليل الحية: منحنا الاحتلال شهرين لتنفيذ التفاهمات

أخبار إسرائيلية

·        

·         الصحة الإسرائيلية: 11 حالة وفاة و1229 إصابة جديدة بكورونا

·         مصلحة التشغيل الإسرائيلية: 779 ألفا مسجلين كطالبي عمل

·         الهستدروت تعلن نزاع عمل في القطاع العام

·         وزير إسرائيلي: نتنياهو زار الإمارات ودولا أخرى

·         غانتس: أي هجمات من سوريا ولبنان ستدفعان ثمنها

·          

 اخبار دولية

  • مسؤول دولي يطالب إسرائيل بإنهاء مأساة الوضع الإنساني في غزة

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الأخبار العربية

·         لبنان يتراجع عن اعتذاره ويقبل استضافة اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية

·         قطر تدعم غزة بجهاز متطور لكشف كورونا و٢٠ ألف مسحة لفحص المواطنين

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

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الشرق الأوسط

الخليج الإماراتية

  • إسرائيل تستأنف إدخال الوقود إلى غزة مع إنهاء التصعيد
  • 11 قتيلاً بقصف إسرائيلي على مواقع عسكرية جنوبي دمشق
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الاخبار اللبنانية

 الشروق المصرية

 الاهرام المصرية

  • الصحة الفلسطينية تسجل 552 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الغد الأردنية

 

·        7 وفيات و552 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

 الشرق القطرية

  • قطر تدعم غزة بجهاز متطور لكشف كورونا و٢٠ ألف مسحة لفحص المواطنين

الصحف المحلية

 جريدة  فلسطين

·         تقرير كيف تتعامل طواقم البلدية مع نفايات مراكز الحجر الصحي؟

·         الاحتلال يطلق النار صوب شاب بنابلس

·         الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

·         بالصور هكذا استقبلت لبنان رئيس حماس في ظل كورونا!

·         بالأرقام.. تفاصيل دقيقة حول المنحة القطرية الجديدة لغزة

·         (إسرائيل) تعلن شن غارات على 100 هدف في غزة بالأسابيع الأخيرة

·         هنية يزور لبنان لأول مرة بعد غياب 27 عامًا

 

 

 

القدس المحلية 

·         أبو عصب لـ "القدس": الاحتلال ابتز الأسيرات خلال جائحة كورونا

·         غزة: توغل إسرائيلي محدود وإطلاق نار على المزارعين

·         جنين: إصابة شاب بعيار ناري واعتقال آخر ومداهمة منزل في قباطية

·         غانتس: أي هجمات من سوريا ولبنان ستدفعان ثمنها

·         الشعبية: الاحتلال والمجتمع الدولي يتحملان المسؤولية عن فاجعة النصيرات

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·          

الحياة الجديدة

·         6 شهور من المواجهة مع الوباء: 180 وفاة وأكثر من 30 ألف إصابة

·         المفتي العام يطلع السفيرين المغربي والتركي على الأوضاع الصعبة التي يعيشها

·         عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

·         محدث | أبرز قرارات مجلس الوزراء في جلسته اليوم

·         نابلس: إغلاق شعبتين في مدرسة ثانوية عقب اكتشاف إصابتين بكورونا

·         الاحتلال يعتقل مواطنا من يطا جنوب الخليل

·         إصابة شاب بعيار ناري في جنين واعتقال آخر ومداهمة منزل في قباطية

·         إصابة شاب برصاص الاحتلال على حاجز زعترة بزعم تنفيذه عملية دهس

جريدة الأيام

·         »علماء نفس أميركيون: ترامب نرجسي خبيث كهتلر وستالين وموسوليني

·         »"حماس" أدارت وحدها حوارات التهدئة بوساطة قطرية دون الرجوع إلى الفصائل

·         »هكذا نكّل جنود الاحتلال بمواطن مسن

·         »الإمارات: تنفيذ الضم لن يوقف التطبيع

·         »صحة غزة: خارطة المخالطين للمصابين تتسع وحجم انتشار كورونا يتزايد

·         »"كورونا" في فلسطين: 7 وفيات ورصد 552 إصابة جديدة

·         »95 وفاة و15 ألف إصابة بفيروس كورونا في آب المنصرم

·         »عين الحمة الغورية .. الاحتلال جفف ينابيعها والمستوطنون اغتصبوا أراضيها

 وكالة الراي

 

·         إصابة جنديين "إسرائيليين" في عملية دهس في نابلس المحتلة

·         وقفة في بروكسل للمطالبة بكسر حصار غزة في ظل "كورونا"

·         "ليست النهاية" .. سماهر تقاوم كورونا بابتسامة

·         صور وفاة 3 أطفال أشقاء بحريق بمنزلهم وسط القطاع

·         "صانعو الجمال".. جنودٌ مجهولون في مواجهة كورنا

·         "الحية" يتحدث عن تفاصيل اتفاق التهدئة وبنوده

·         "الزراعة" تبدأ بتنفيذ خطة الطوارئ لتشغيل قطاع الصيد وتسويق الأسماك

 

 وكالة صفا

·         فصائل المقاومة تدعو "الأمناء العامين" للتوافق على استراتيجية وطنية

·         محدث إصابة شاب بزعم دهسه جنديين إسرائيليين جنوب نابلس

·         الاحتلال يصيب شابين ويعتقل آخرين في الضفة

·         وفاة ٣ أطفال أشقاء بحريق في النصيرات

سما نيوز

·         صور: اصابة جنديين اسرائيليين في عملية دهس على مفترق زعترة بنابلس وتحييد المنفذ

·         الرئيس يصدر قرارين بقانون يعدل بموجبهما قانوني الأسلحة النارية والجرائم الالكترونية

·         وفاة 3 اطفال جراء اندلاع حريق بمنزل في مخيم النصيرات

·         الحية يكشف تفاصيل اتفاق التهدئة: مضاعفة المنحة القطرية وزيادرة نسبة رواتب موظفي غزة

·         صحة غزة: خارطة المخالطين لمصابي كورونا تتسع وحجم انتشار الفيروس يتزايد

·          

 فلسطين اليوم

·        
إصابة جنديين "اسرائيليين" بعد عملية دهس قرب حاجز نابلس وإصابة خطيرة للمنفذ

·         39 مليون دولار لغزة خلال 3 شهور من رام الله.. فكيف سيتم توزيعها؟

·         طالبت بخطوات عملية للاجتماع فصائل المقاومة: اجتماع الأمناء خطوة مهمة لترتيب البيت الفلسطيني

·         حريق يلتهم منزلاً بالگامل بمخيم النصيرات و يؤدي لوفاة 3 اطفال 

·         الحية يكشف تفاصيل جديدة حول اتفاق التهدئة والمنحة القطرية

عرب  48

·         حصيلة 6 أشهر من الجائحة بالضفة والقدس وغزة: 180 وفاة والإصابات تتجاوزُ 30 ألفًا

·         خليل الحية: منحنا الاحتلال شهرين لتنفيذ التفاهمات

·         غزة: مصرع 3 أطفال إثر حريق نشب بأحد منازل مخيم النصيرات

·         الصحة الإسرائيلية: 11 حالة وفاة و1229 إصابة جديدة بكورونا

·         مصلحة التشغيل الإسرائيلية: 779 ألفا مسجلين كطالبي عمل

·         الهستدروت تعلن نزاع عمل في القطاع العام

·         وزير إسرائيلي: نتنياهو زار الإمارات ودولا أخرى

·         مسؤول إماراتي: "ضم بالضفة مستقبلا لن يؤدي لانهيار التطبيع"

·          

 

وكالة وفا

·         أبرز عناوين الصحف العربية في الشأن الفلسطيني

·         الاحتلال يهدم غرفة زراعية وبئر مياه جنوب مدين ...

·         نابلس: إغلاق شعبتين في مدرسة ثانوية عقب اكتشا ...

·         إصابة شاب برصاص الاحتلال على حاجز زعترة جنوب ...

·         الاحتلال يعتقل مواطنا من يطا جنوب الخليل

·         إصابة شاب بعيار ناري في جنين واعتقال آخر ومدا ...

·         إصابة شاب برصاص الاحتلال شمال بيت لحم 

·         الاحتلال يعتقل شابا شرق بيت لحم 

·         عريقات والصفدي يؤكدان وجوب التمسك بمبادرة الس ...

·         عورتاني: عملنا بكل جهد في ظل انتشار "كورونا"

 

حدث في مثل هذا اليوم

 

·         2 أيلول (سبتمبر)

·         2001م عملية استشهادية لكتائب القسام في مدينة حيفا حيث وقع انفجارين قرب حافلتين في مدينة حيفا، شمال إسرائيل أسفرا عن مقتل 7 أشخاص وجرح أكثر من 11، وقد استشهد منفذ العملية وهو ماهر محيي الدين حبيشة (23 عاماً ) من كتائب القسام التابعة لحركة حماس.

·         1913 م المؤتمر الصهيوني الحادي عشر في فيينا يعقد في الفترة من 2-9/9/1913 بحضور 539 مندوب يمثلون سائر الهيئات اليهودية العالمية, وهو آخر مؤتمر صهيوني عقد قبل اتفاقية سايكس – بيكو وتصريح بلفور والحرب العالمية الأولى ، وفيه أكمل الصهيونيون العمليون الذين يركزون على تشجيع الاستيطان ويرفضون النظر في أي عرض لإقامة وطن قومي يهودي خارج فلسطين السيطرة على المؤسسات المالية للمنظمة الصهيونية.

·         1192م عقد صلح الرملة بين القائد صلاح الدين الأيوبي وملك إنجلترا "ريتشارد قلب الأسد".

·          

 

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