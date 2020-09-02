طوارئ بلدية الزهراء تبحث سبل الحد من انتشار فايروس كورونا

غزة- الرأي

عقدت "لجنة الطوارئ المركزية" المنبثقة عن بلدية الزهراء وسط قطاع غزة، اجتماعًا مع كافة أقطاب العمل المجتمعي والقطاع الخدماتي والمؤسساتي والشبابي والفصائلي، لمناقشة السبل الكفيلة للحد من انتشار فايروس كورونا، وذلك بعد اكتشاف إصابة سبعة حالات من سكان المدينة.

وشارك في الاجتماع الذي عقد بقاعة البلدية اليوم، رئيس لجنة الطوارئ المركزية؛ عضو المجلس البلدي أ. شادي أبو صبحة، وأعضاء لجنة الطوارئ: د. خالد مصلح، د. جهاد أبو دية، د.ناهض عيد ، أ.محمود جبر ، أ.حسام الشوا ، أ.إياد خليفة ، أ.محمد طبازة.

وفي مستهل اللقاء رحب أبو صبحة باعضاء اللجنة مؤكدا على ضرورة توحيد الجهود ضمن إطار لجنة الطوارئ المركزية، ووضع خطة واضحة للطوارئ، وزيادة حملات التثقيف والوعي الصحي بين المواطنين، وبث روح التعاون والمشاركة والتفاعل للحد من انتشار الفايروس.

وأجمع المتحدثون خلال الاجتماع على ضرورة أخذ الإجراءات اللازمة والتدابير الوقائية المطلوبة من أجل الحد من انتشار هذا الفايروس ومنع وصوله للسكان.

وتدارس المجتمعون جُملة من الإجراءات المنوي إتباعها للحيلولة دون انتشار الوباء ومنها وقف كافة أشكال التجمعات وممارسة النشاط التجاري حسب المواعيد المعلنة، مؤكدين على أن اللجنة ستتخذ المزيد من الخطوات اللاحقة من أجل حماية سكان مدينة الزهراء.

ورشح عن الاجتماع تشكيل اللجنة الإعلامية بالإضافة لتوسيع نطاق عمل اللجنة الصحية، واللجنة الخدماتية، ومتابعة أعمال باقي اللجان التي تم تشكليها منذ بداية الأزمة.