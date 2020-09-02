وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ بلدية الزهراء تبحث سبل الحد من انتشار فايروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2603) الاربعاء2/9/2020 وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تعلن خطة إعادة تشغيل قطاع الصيد في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تشرع بتنفيذ خطة لإعادة تشغيل قطاع الصيد وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم غرفة زراعية وبئر مياه في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية فصائل المقاومة: اجتماع الأمناء خطوة مهمة لترتيب البيت الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية مصير ميسي قد يتقرر اليوم بلقاء يجمع والده وادارة برشلونة وكالة الرأي الفلسطينية بطولة ألمانيا: لايبزيغ يحصل على موافقة أولية للعب أمام 8500 متفرج وكالة الرأي الفلسطينية أوزيل قد يرحل عن أرسنال ويتجه للنصر السعودي وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف نوع غريب من سمك القرش بدون جلد
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

طوارئ بلدية الزهراء تبحث سبل الحد من انتشار فايروس كورونا

02 أيلول / سبتمبر 2020 10:27

طوارئ بلدية الزهراء تبحث سبل الحد من انتشار فايروس كورونا
طوارئ بلدية الزهراء تبحث سبل الحد من انتشار فايروس كورونا

غزة- الرأي

عقدت "لجنة الطوارئ المركزية" المنبثقة عن بلدية الزهراء وسط قطاع غزة، اجتماعًا مع كافة أقطاب العمل المجتمعي والقطاع الخدماتي والمؤسساتي والشبابي والفصائلي، لمناقشة السبل الكفيلة للحد من انتشار فايروس كورونا، وذلك بعد اكتشاف إصابة سبعة حالات من سكان المدينة.

وشارك في الاجتماع الذي عقد بقاعة البلدية اليوم، رئيس لجنة الطوارئ المركزية؛ عضو المجلس البلدي أ. شادي أبو صبحة، وأعضاء لجنة الطوارئ: د. خالد مصلح، د. جهاد أبو دية، د.ناهض عيد ، أ.محمود جبر ، أ.حسام الشوا ، أ.إياد خليفة ، أ.محمد طبازة.

وفي مستهل اللقاء رحب أبو صبحة باعضاء اللجنة مؤكدا على ضرورة توحيد الجهود ضمن إطار لجنة الطوارئ المركزية، ووضع خطة واضحة للطوارئ، وزيادة حملات التثقيف والوعي الصحي بين المواطنين، وبث روح التعاون والمشاركة والتفاعل للحد من انتشار الفايروس.

وأجمع المتحدثون خلال الاجتماع على ضرورة أخذ الإجراءات اللازمة والتدابير الوقائية المطلوبة من أجل الحد من انتشار هذا الفايروس ومنع وصوله للسكان.

وتدارس المجتمعون جُملة من الإجراءات المنوي إتباعها للحيلولة دون انتشار الوباء ومنها وقف كافة أشكال التجمعات وممارسة النشاط التجاري حسب المواعيد المعلنة، مؤكدين على أن اللجنة ستتخذ المزيد من الخطوات اللاحقة من أجل حماية سكان مدينة الزهراء.

ورشح عن الاجتماع تشكيل اللجنة الإعلامية بالإضافة لتوسيع نطاق عمل اللجنة الصحية، واللجنة الخدماتية، ومتابعة أعمال باقي اللجان التي تم تشكليها منذ بداية الأزمة.

طوارئ بلدية الزهراء تبحث سبل الحد من انتشار فايروس كورونا 118765814_3349079165179914_1333610858592240127_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رابطة علماء فلسطين تفتتح مخيماً شرعاً تحت شعار" على بصيرة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟