وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ بلدية الزهراء تبحث سبل الحد من انتشار فايروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2603) الاربعاء2/9/2020 وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تعلن خطة إعادة تشغيل قطاع الصيد في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تشرع بتنفيذ خطة لإعادة تشغيل قطاع الصيد وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم غرفة زراعية وبئر مياه في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية فصائل المقاومة: اجتماع الأمناء خطوة مهمة لترتيب البيت الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية مصير ميسي قد يتقرر اليوم بلقاء يجمع والده وادارة برشلونة وكالة الرأي الفلسطينية بطولة ألمانيا: لايبزيغ يحصل على موافقة أولية للعب أمام 8500 متفرج وكالة الرأي الفلسطينية أوزيل قد يرحل عن أرسنال ويتجه للنصر السعودي وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف نوع غريب من سمك القرش بدون جلد
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

على مستوى محافظات القطاع

النيابة العامة تحقق في210 قضية مختلفة

02 أيلول / سبتمبر 2020 10:38

النيابة العامة تحقق في210 قضية مختلفة
النيابة العامة تحقق في210 قضية مختلفة

غزة- الرأي

قالت النيابة العامة إنها  حققت في210 قضية على مستوى محافظات قطاع غزة أمس الثلاثاء، شملت 52 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة.
وأفادت النيابة العامة خلال الموجز اليومي لإجراءات النيابة العامة لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي،  أنها تعاملت مع 95 قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

كما  تعاملت مع 63 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وأضافت النيابة العامة أنها اتخذت وفق المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، في حين  عمدت النيابة العامة إلى توقيف 33 متهم على مختلف القضايا المذكورة.
فيما استمرت الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

 
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رابطة علماء فلسطين تفتتح مخيماً شرعاً تحت شعار" على بصيرة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟