طوارئ خان يونس تناقش مع المؤسسات الحكومية والأهلية تداعيات "كورونا "

خان يونس- الرأي

عقدت لجنة الطوارئ الحكومية في محافظة خان يونس إجتماعًا موسعًا مع المؤسسات الحكومية والأهلية والخدماتية وذلك من أجل تباحث تداعيات جائحة كورونا، ووضع الخطط البديلة لتمكين المؤسسات العاملة في المحافظة من القيام بواجباتها على الوجه الأكمل وخدمة المواطنين كافة للتخفيف من تداعيات الحظر المفروض من قبل الحكومة على معظم المحافظات من أجل الحفاظ على سلامة الجمهور من هذا الوباء.

وتطرق المجتمعون خلال الاجتماع إلى جُملة من الملفات التي تدخل في نطاق تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين والبحث في السبل الكفيلة من أجل استمرارها بالرغم من المعاناة الواقعة على البلديات وشح مواردها في ظل الظروف المتأزمة جراء الوباء.

وشدد المجتمعون على أن المؤسسات في خان يونس ستقف بجانب البلديات لنتجاوز معًا هذه الجائحة بأمن وسلام، وستسخر مواردها ومتطوعيها من إنجاح كافة المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الخدمات وحماية الجبهة الداخلية على كافة الأصعدة والمستويات، مشيرين إلى ضرورة تبني الخطة الوطنية المعلن عنها من أجل الحفاظ على أبناء شعبنا ومحاصرة الوباء بكل السبل والوسائل.

ودعا المجتمعون كافة المواطنين إلى الإلتزام بتعليمات الجهات المختصة واتباع الارشادات والتوجيهات الحكومية والتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية التي تجاهد من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.