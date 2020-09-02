بلدية خان يونس تحصل على مخصص مالي لمواجهة تفشي " كورونا "

خان يونس- الرأي

حصلت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، على تمويل من صندوق تمويل وإقراض الهيئات المحلية من أجل المساعدة في مواجهة جائحة كورونا ومنع تفشي الفايروس.

وبين رئيس البلدية م. علاء الدين البطة أهمية هذا التمويل الذي من شأنه مساعدة بلدية خان يونس في تأمين المستلزمات الطبية والمواد الخاصة بعمليات التعقيم لأحياء خان يونس خاصة المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية، مشيرا إلى أن البلدية قد شرعت فعليا مطلع الأسبوع الجاري بحملات تعقيم الشوارع والمرافق الصحية والخدماتية بإمكانياتها الذاتية بالرغم من شح الموارد نتيجة الإغلاق وحظر التجوال وتفشي فايروس كورونا في المجتمع.

وأكد م. البطة على أن البلدية لن تتوان لحظة واحدة في تقديم خدماتها في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة والصحة والبيئة بالرغم من الظروف المحيطة بشعبنا الذي يعاني من الحصار الظالم والإغلاق والوضع الاقتصادي المتردي.

وشكر رئيس البلدية صندوق البلديات على جهودهم التي ستساهم في التخفيف من حجم المعاناة القائمة وتسهل من تنفيذ حملات التعقيم المطلوبة وغيرها من إجراءات وقائية واحترازية في إطار الخطة الوطنية لمواجهة الجائحة.

ومن جانبه أوضح منسق الصندوق لدى البلدية أ. عبد الكريم الفرا أن قيمة المنحة الطارئة قد بلغت (9500) يورو تم تخصيصها من المخصص للبلدية لدورة المشاريع المرحلة الثالثة- الدورة الثانية (المشاريع التشغيلية)، وذلك لمساعدة البلدية في مواجهة جائحة كورونا، داعيا الصندوق إلى تخصيص المزيد من التمويل لمساندة خطط البلدية الرامية إلى الحفاظ على سلامة أبناء شعبنا الفلسطيني.