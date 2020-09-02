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غزة: سريان حظر التجوال لليوم التاسع لمواجهة "كورونا"

02 أيلول / سبتمبر 2020 11:08

غزة: سريان حظر التجوال لليوم التاسع لمواجهة "كورونا"
غزة: سريان حظر التجوال لليوم التاسع لمواجهة

غزة- الرأي

لليوم التاسع على التوالي، تنفذ الجهات المختصة في وزارة الداخلية والأمن الوطني، قرار حظر التجول في جميع محافظات غزة، في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

وكان قرار حظر التجوال بدأ العمل به يوم الثلاثاء 25 من آب/أغسطس الماضي، عقب اكتشاف إصابات بالفيروس داخل المجتمع بالقطاع، حيث سارعت وزارة الداخلية بنشر ضباط وعناصر الأجهزة الشرطية والأمنية في كافة الشوارع والمفترقات؛ لمتابعة تنفيذ قرار الحظر والتزام المواطنين به، وفق خطة أعدتها مسبقًا تحسبًا لوقوع إصابات داخل القطاع.

من جانب آخر، يستمر لليوم الثاني صرف رواتب الموظفين عبر البنوك والبريد وفق إجراءات الوقاية والسلامة، حيث تعمل الأجهزة الأمنية والشُرطية على تنظيم عملية الصرف؛ لضمان منع الازدحام وعدم الاختلاط.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم إن الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية تتابع منذ أمس الثلاثاء صروف رواتب الموظفين الحكوميين عبر البنوك المختلفة، وفق إجراءات السلامة التي حددتها الجهات الحكومية المختصة.

وأوضح أن الأجهزة العاملة في الميدان تعالج أية ملاحظات تطرأ على عملية الصرف أولًا بأول، وذلك للمحافظة على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كرونا المستجد.

وشدد البزم على ضرورة التزام المواطنين بكافة إجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارتا الداخلية والصحة، والبقاء في المنازل، وعدم التنقل بشكل كامل إلا في حالات الضرورة القصوى.

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