دار نشر بريطانية تعلن اهتمامها بكتاب من غزة

غزة- الرأي

أعلنت دار النشر البريطانية العالمية "أوستن ماكولي"، عن نشر كتاب "إدارة الكوارث، بعنوان "التخطيط والاستجابة والتعافي" ، عن طريق موقع التسويق الخاص بها باللغة العربية "جمالون"، وذلك لمجموعة مؤلفين من قطاع غزة.

ويعد هذا الكتاب من أوائل الكتب في المكتبة العربية، إن لم يكن أولها، والذي يتحدث عن إدارة الكوارث بطرق علمية ومنهجية، والذي شارك بتأليفه كلاً من عزام أبو حبيب، سعيد أبو عيطة، محمد جودة، وهادي خليل.

كما يعد نشر هذا الكتاب في هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها قطاع غزة بشكل خاص، والعالم العربي بشكل عام ، إنجازاً وطنياً مهماً، يظهر مدى قدرة الخبراء الفلسطينيين على الإضافة في أهم المجالات، وتحدٍ واضح لكل الصعاب والمعيقات. ويُعالج هذا الكتاب في فصوله الخمسة مجموعة مِن الأمور والموضوعات المهمة المتعلقة بإدارة الكوارث والأزمات، وكيفية التعامل معها، مِن حيث الاستعداد والتخطيط لها، والاستجابة للاحتياجات الناجمة عنها، بالإضافة إلى كيفية التعافي منها، وتجاوز آثارها المدمرة؛ حيث يتعرض إلى موضوعات أساسية في هذا المجال، كتصنيف الكوارث، وكيفية تحليل وإدارة المخاطر المتعلقة بها.

ويوفر الكتاب معلومات واسعة عن آليات التخطيط والاستجابة على اختلاف الجهات والمؤسسات العاملة، وكيفية تطبيق وتفعيل الخطط المعدة مسبقاً. ويوضح الكتاب ما يسمَّى بمنحنى الكارثة الزمني، إضافةً إلى توفيره نظرة عامة شاملة على مرحلة ما بعد الكارثة، وكيفية التعامل معها، والآثار المتعلقة بكل كارثة بغرض طرح الإجراءات والخطط اللازمة للتعافي منها وتجاوزها.

ويتعرض الكتاب أيضاً في فصله الأخير إلى مجموعة مِن الأمثلة لكوارث طبيعية عربية وعالمية، حدثتْ خلال السنوات السابقة بالتحليل والمناقشة، وذلك لإعطاء القارئ فكرة أكثر وضوحاً، مدعمة بالأرقام والصور لهذه الكوارث، بما يشكِّل شيئاً مِن رسم للدروس المستفادة، واستشراقاً لمَا يمكن أن يحدث مستقبلاً في حوادث م

