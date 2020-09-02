العمادي: وجود قطر بغزة منع الحرب عنها وجنبها كارثة إنسانية

وكالات-الرأي:

قال رئيس اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة، السفير القطري محمد العمادي، "إن وجودنا في غزة صمام أمان لمنع الحرب ونجحنا في ذلك أكثر من مرة ولتجنيب غزة كارثة إنسانية".

وأضاف خلال مقابلة له مع التلفزيون العربي، "إن الدعم الدولي لغزة حالياً ليس كما كان قبل 10 سنوات، حاليا لا يوجد اهتمام ، وخلال اجتماع عقدته مع المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادنوف لبحث دعم غزة ، وعد بذلك لكنه أكد صعوبة توفير الدعم المطلوب حاليا ً، وبالتالي أي حرب على غزة لن تحصل على اهتمام دولي كما حدث في 2008 و 2012 و 2014" .

وأشار إلى أن دولة قطر دفعت 34 مليون دولار هذا الشهر لمنع كارثة إنسانية وشيكة كانت ستحل بالقطاع، وسيكون من ضمنها 7 ملايين دولار للمتضررين من جائحة كورونا، وبخصوص الأشهر القادمة سيتم دراستها.

وتابع العمادي، "تفهمنا مطالب حركة حماس وهي معقولة وفعلية وتكاد تكون الحد الأدني من احتياجات الناس في غزة، ووفرنا جهاز لمختبر وزارة الصحة المركزي يجري 1000 فحص يوميا ً تقريبا ً، كذلك وفرنا 20 ألف مسحة".

وذكر أنه يجري التواصل مع الممول الخاص لمستشفى رفح، ولكن إجراءات كورونا أثرت على الاتصالات.

وأردف العمادي قائلًا "لقد اجتمعت مع رئيس شركة ديلك الإسرائيلية للطاقة لمد غزة بالغاز الطبيعي، وهو أوفر من خط 161 لتشغيل الكهرباء، وفي حساباتنا خط الغاز سيكلف 2.5 مليون دولار ويعطي 130 ميغا واط، نحن ندفع حاليا ً لوقود محطة الكهرباء 6 مليون دولار تقريباً شهريا ً ل80 ميغا واط".

وأكد أنه تم الاتفاق على توريد خط الغاز وحجمه يستوعب محطة بطاقة 600 ميغا وليس 130 ميغا ، وهذا سيساعد على تشغيل المصانع الكبيرة أيضا.

وأشار العمادي إلى أنه سيتم إدخال المواد مصنفة " مواد مزدوجة الاستخدام " لقطاع غزة، في حين هناك موافقة "إسرائيلية" على السماح بدخول 7 آلاف عامل، لكن إجراءات الحكومة في غزة على المعابر بسبب كورونا تحول دون ذلك حتى اللحظة.