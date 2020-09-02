رئيس بلدية النصيرات يبحث مع مدراء الأجهزة الأمنية الاجراءات الوقائية

الوسطى- الرأي

أكد رئيس بلدية النصيرات أ. إياد مغاري، على أنه سيتم استكمال إغلاق باقي المداخل المؤدية للنصيرات، بالتعاون مع شرطة المرور والأجهزة الأمنية الأخرى، وذلك في إطار عزل النصيرات عن باقي المحافظات وتعزيزا لإجراءات الوقاية والسلامة.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده رئيس البلدية مع قادة الأجهزة الأمنية في المحافظة الوسطى، ممثلة في مدير مركز شرطة النصيرات أ. سفيان ابو شرار، مدير شرطة المرور بالوسطى أ. اسماعيل نوفل، مدير مباحث النصيرات والزهراء والمغراقة أ. محمد داوود، مسئول الأمن الداخلي في النصيرات أ. حسن ابو خبيزة، مدير شرطة البلديات في الوسطى أ. اسعد ابو سويرح، ومدير شرطة البلديات في النصيرات أ. معين النمروطي.

وتوجّه رئيس البلدية بالشكر والتقدير للجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية المختلفة على مدار الساعة، حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.

وأوضح أنه ومنذ اليوم الأول للإعلان عن جائحة كورونا باشرت بلدية النصيرات أعمالها الميدانية وانعقدت لجنة الطوارئ على مدار الساعة لمتابعة كافة الأعمال وشكاوى السكان، معربا عن أسفه لتخلي وكالة الغوث عن مسئولياتها في المخيم خلال الأزمة الحالية.

وقال: "حرصنا بشدة على سد الثغرات وتلبية احتياجات المخيم في ظل تقليص وكالة الغوث خدماتها، ولكننا لا نستطيع الاستمرار في تغطية هذا العجز لعدة اعتبارات، أهمها الوضع المادي الصعب الذي تعاني منه البلدية".

وأضاف "قمنا بدعوة الفصائل والقوى لمناقشة هذا الأمر، وبحثنا الأدوار التي يجب القيام بها لخدمة المجتمع، وأوضحنا الأخطار الناجمة عن تقليص وكالة الغوث لخدماتها في المخيم".

وأشار إلى أنه تم التوافق على تشكيل لجنة من كافة الفصائل في النصيرات، لمباشرة أعمالها في عدة نقاط، أهمها الضغط على وكالة الغوث، وتعزيز الخدمات المقدمة للجمهور كالنظافة وأعمال التعقيم والخدمات الاغاثية.

وذكر رئيس بلدية النصيرات أنه تم منح بعض الحرف تسهيلات للعمل داخل النصيرات وفق المحددات العامة لوزارتي الداخلية والصحة، مشددا على اجراءات منع دخول أو تنقل العربات المتحركة أو البسطات المتنقلة في الشوارع الرئيسية.