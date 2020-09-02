الاقتصاد: حولنا 400 محضر ضبط لتجار مخالفين للنيابة العامة

غزة- الرأي:

قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، "رشدي وادي"،"حولنا إلى النيابة العامة ما يزيد عن 400 محضر ضبط للتجارة المخالفين".

وتابع خلال حديثه لإذاعة "الرأي"، "لقد عملنا وفق خطة استراتيجية مع كافة الوزارة الحكومية، وفق إجراءات الوقاية والسلامة".

وأضاف وادي، "فعلنا كافة فرق حماية المستهلك على مدار الساعة وحتى ساعات متأخرة من الليل، بالإضافة إلى تفعيل خط الاتصال المباشر وتلقينا الالف من الاتصالات، وخلال جولاتنا السابقة عملنا على انهاء كل ظواهر الاحتكار، حتى وصلنا اليوم إلى ثبات الأسعار في كافة المحافظات والأسواق".

وذكر أن حركة البضائع على المعابر تسير بشكل جيد، وتتم متابعة جودة كل الواردات وتعقيمها وفق برتوكول وزارة الصحة لضمان سلامتها.

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