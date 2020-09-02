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"الانضباط والأمن الخاص" تواصل جهودها الرقابية في ظل مواجهة "كورونا"

02 أيلول / سبتمبر 2020 01:42

"الانضباط والأمن الخاص" تواصل جهودها الرقابية في ظل مواجهة "كورونا"

غزة- الرأي

تواصل الإدارة العامة للانضباط والأمن الخاص بوزارة الداخلية والأمن الوطني، جهودها الرقابية على الأجهزة الأمنية والإدارات في الوزارة، لمتابعة الالتزام بالإجراءات والتعليمات في ظل خطة الطوارئ لمواجهة جائحة "كورونا".

وتُجري "إدارة الانضباط" زيارات وجولاتٍ رقابية دورية على انتشار القوات في جميع المحافظات، وعلى الحواجز والنقاط الأمنية، ومراكز الحجر الصحي؛ لضمان السلامة العامة.

و أكد العميد سامي زقوت، مدير عام "الانضباط والأمن الخاص" على ضرورة التحلي بالمسؤولية المهنية والوطنية، والالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة للحد من انتشار الفيروس.

وثمّن العميد زقوت، الجهود المبذولة من كافة الأجهزة والإدارات؛ في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة أبناء شعبنا من خطر الجائحة.

وشدّد "زقوت"، خلال جولة تفقدية على عدد من النقاط الأمنية، أمس الثلاثاء، على أهمية الالتزام بالقرارات الصادرة من قيادة وزارة الداخلية، والالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، وارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، وعدم التجمع؛ حفاظاً على السلامة العامة.

واطلع زقوت على واقع العمل وانتشار القوات ميدانياً، موضحاً أنه يجري معالجة أية ملاحظات في سبيل تحقيق أعلى مستوى من الانضباط والالتزام من قبل جميع الأجهزة والإدارات.

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