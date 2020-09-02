"الاقتصاد" تواصل تنفذ جولات تفتيشية على أسواق الخضار ومخازن التجار

غزة- الرأي

نفذت طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني جولات تفتيشية على أسواق الخضار ومخازن التجار في محافظات غزة كافة.

وقالت وزارة الاقتصاد اليم الأربعاء، في تقرير الايجاز اليومي لأنشطة الوزارة، ان طواقم حماية المستهلك العاملة في الميدان تواصل عملها في الرقابة على المحلات التجارية والأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وقال مدير طوارئ محافظة غزة بالوزارة عبد القادر بنات انه تم تنظيم 9 جولات ميدانية تم خلالها 92 زيارة ميدانية لمحلات والمولات والصيدليات والمخابز، وتم تحرير 21 محضر ضبط لعدد من أصحاب المحلات والصيدليات لعدم التزامهم بالتعليمات والاسعار الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني.

وأضاف، تم ضبط واتلاف كميات من الدقيق الغير صالح للاستهلاك الادمي لوجود سوس وانتهاء صلاحية حيث يقوم التاجر بتنخيله واعادة تعبأته في أكياس أخرى، وضبط 400 كرتونة بيض بسبب ارتفاع الأسعار.

من جانبها قالت مديرة طوارئ محافظة رفح بالوزارة رباب عاشور ان مفتشو الوزارة نظموا جولات ميدانية للرقابة والتفتيش على المحلات التجارية والأسواق استمرت حتى الساعة الخامسة مساءً.

وصرح مدير طوارئ محافظة خان يونس بالوزارة علاء البريم، انه تم عقد اجتماع بمقر بلدية خان يونس مع وزارة الزراعة ومحافظة الشرطة والخدمات الطبية وجهاز الدفاع المدني، لتقييم الخطة الطوارئ بالمحافظة ووضع اليات لسير العمل في المرحلة القادمة.

وأضاف البريم وضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية تم تعقيم مكتب خان يونس وسيارة تنقل المفتشين، للحفاظ على صحة وسلامة الموظفين.

وقال مدير طوارئ محافظة الشمال بالوزارة عطية الزعانين، ان هناك استقرار في أسعار الكمامات والمواد الطبية، حيث تباع بالأسعار المعتمدة من الجهات الحكومية، مضيفاً انه تم تنظيم جولات مسائية لمتابعة الصيدليات للتأكد من التزام أصحابها بالتعليمات الصادرة عن الوزارة.

وبمحافظة الوسطى قال مدير طوارئ محافظة الوسطى بالوزارة خالد النويري، أن طواقم الوزارة أشرفت على دخول المواد الغذائية والدواجن والالبان والفواكه، ومراقبة توزيعها للمحلات التجارية والأسواق.

وبين التقرير، ان طواقم حماية المستهلك قامت بتنظيم 242 جولة وزيارة تفتيشية، تم خلالها تحرير 41 محضر ضبط لتجار مخالفين قاموا برفع الأسعار في جميع محافظات قطاع غزة، وتحرير 5 محاضر اتلاف لسلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الادمي، وتحرير 8 محاضر لغلاء الاسعار

وقامت طواقم الوزارة بالتنسيق مع محافظ شرطة البلديات في كافة المحافظات لمنح موزعي البضائع والسلع التموينية اذونات بالتجول وتوزيع البضائع على المحلات والمولات التجارية ليتمكن المواطنين من التسوق وشراء احتياجاتهم، ضمن إجراءات الامن والسلامة الصحية.

وتأتي هذه الجولات الميدانية لمفتشي الوزارة للمحافظة على صحته وسلامة المواطنين، والتأكد جودة المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية اللازمة لكل سلعة، ومتابعة عمليات الرقابة والتفتيش على المواد الاستهلاكية، ومراقبة الأسعار ومحاربة الغش وحالات الاحتكار والاستغلال.

وجددت الوزارة الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233، او الاتصال على أرقام الجوالات المنشورة على موقع ومنصات الوزارة.

