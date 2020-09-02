التنمية الاجتماعية تبدأ في صرف مساعدات القسائم الشرائية

غزة- الرأي

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنه سيتم صرف مساعدات القسائم الشرائية من برنامج الغذاء العالمي لـ٢٣٣٠٠ أسرة مستفيدة عبر السوبرماركت بواقع ١٢٠ الف فرد في قطاع غزة ، وذلك حرصاً من الوزارة على الوقوف بجانب الأسر الفقيرة ومساعدتها في ظل إعلان حالة الطوارئ واغلاق المحافظات في قطاع غزة .



وأوضحت الوزارة أن تفعيل القسائم سيتم بشحن الرصيد كامل لكل مستفيد مع العلم أنه سيتم التواصل بين السوبرماركتات الكبيرة والمستفيد مباشرة لتجهيز ما يلزمه من مواد ويتم استلامها على الفور منها للإزدحام ،اما السوبرماركت الصغير فبإمكان المستفيد الوصول له لعدم وجود ازدحام .