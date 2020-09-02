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لـ٢٣٣٠٠ أسرة في قطاع غزة

التنمية الاجتماعية تبدأ في صرف مساعدات القسائم الشرائية

02 أيلول / سبتمبر 2020 02:19

التنمية الاجتماعية تبدأ في صرف مساعدات القسائم الشرائية
التنمية الاجتماعية تبدأ في صرف مساعدات القسائم الشرائية

غزة- الرأي

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنه سيتم صرف مساعدات القسائم الشرائية من برنامج الغذاء العالمي لـ٢٣٣٠٠ أسرة مستفيدة عبر السوبرماركت بواقع ١٢٠ الف فرد في قطاع غزة ، وذلك حرصاً من الوزارة على الوقوف بجانب الأسر الفقيرة ومساعدتها في ظل إعلان حالة الطوارئ واغلاق المحافظات في قطاع غزة .


وأوضحت الوزارة أن تفعيل القسائم سيتم بشحن الرصيد كامل لكل مستفيد مع العلم أنه سيتم التواصل بين السوبرماركتات الكبيرة والمستفيد مباشرة لتجهيز ما يلزمه من مواد ويتم استلامها على الفور منها للإزدحام ،اما السوبرماركت الصغير فبإمكان المستفيد الوصول له لعدم وجود ازدحام .

118762492_919842591836722_9109003235178698717_n التنمية الاجتماعية تبدأ في صرف مساعدات القسائم الشرائية
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