الزراعة تسمح للصيادين بالعودة لعملهم في بحر غزة

غزة- الرأي:

سمحت وزارة الزراعة الفلسطينية، وبالتعاون مع الشرطة البحرية بوزارة الداخلية، بعودة الصيادين إلى أعمالهم ابتداء من اليوم الأربعاء من الساعة الخامسة مساء.

وذكر وكيل وزارة الزراعة "إبراهيم القدرة"، خلال حديثه لإذاعة الرأي، أنه سيسمح بدخول الصيادين للميناء يومياً بالفترة الصباحية ما بين الخامسة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا، والفترة المسائية ما بين الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة التاسعة مساء.

وجاء الإعلان بالسماح للصيادين بالعودة لعملهم، بعد اجتماع وكيل وزارة الزراعة إبراهيم القدرة في مكتبه ظهراً، مع مدير ادارة الشرطة البحرية العقيد رامي نوفل.

وأوضح القدرة، أنه سيتم شراء وتسويق الأسماك في الأسواق المركزية ( الحسبة ) ما بين الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا ومن ثم نقلها الى نقاط التوزيع الفرعية، كما يسمح بحركة الصيادين لكل من يحمل تصريح صيد صادر من وزارة الزراعة، وذلك بعد ابراز التصريح على الحواجز ونقاط التفتيش.

وذكرت الوزارة أنه سيتم تعميم أسماء تجار الأسماك في كل المحافظات للتحرك عبر الحواجز الداخلية من خلال العمليات المركزة لتسهيل مهامهم.

وشددت على أنه لن يسمح بتنقل التجار والصيادين خلال الحواجز بين المحافظات، كما لن يسمح للتجار الغير معتمدين في كشوف وزارة الزراعة من دخول أسواق الدلالة وموانئ الصيد.