وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تتسلم من " الإغاثة 48" ألف فحص سريع لفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية "الانضباط والأمن الخاص" تواصل جهودها الرقابية في ظل مواجهة "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: حولنا 400 محضر ضبط لتجار مخالفين للنيابة العامة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم الإلكتروني في غزة: الواقع وإمكانية التطبيق وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة..مساعٍ حثيثة لاحتواء أزمة المياه وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية النصيرات يبحث مع مدراء الأجهزة الأمنية الاجراءات الوقائية وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف بدل المياومة ورواتب (طموح 2) اليوم وكالة الرأي الفلسطينية "الأشغال" تواصل أعمالها في فصل المحافظات ضمن إجراءت مواجهة "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية العمادي: وجود قطر بغزة منع الحرب عنها وجنبها كارثة إنسانية وكالة الرأي الفلسطينية دار نشر بريطانية تعلن اهتمامها بكتاب من غزة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الزراعة تسمح للصيادين بالعودة لعملهم في بحر غزة

02 أيلول / سبتمبر 2020 02:31

الصيادين
الصيادين

غزة- الرأي:

سمحت وزارة الزراعة الفلسطينية، وبالتعاون مع الشرطة البحرية بوزارة الداخلية، بعودة الصيادين إلى أعمالهم ابتداء من اليوم الأربعاء من الساعة الخامسة مساء.

وذكر وكيل وزارة الزراعة "إبراهيم القدرة"، خلال حديثه لإذاعة الرأي، أنه سيسمح بدخول الصيادين للميناء يومياً بالفترة الصباحية ما بين الخامسة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا، والفترة المسائية ما بين الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة التاسعة مساء.

وجاء الإعلان بالسماح للصيادين بالعودة لعملهم، بعد اجتماع وكيل وزارة الزراعة إبراهيم القدرة في مكتبه ظهراً، مع مدير ادارة الشرطة البحرية العقيد رامي نوفل.

وأوضح القدرة، أنه سيتم شراء وتسويق الأسماك في الأسواق المركزية ( الحسبة ) ما بين الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا ومن ثم نقلها الى نقاط التوزيع الفرعية، كما يسمح بحركة الصيادين لكل من يحمل تصريح صيد صادر من وزارة الزراعة، وذلك بعد ابراز التصريح على الحواجز ونقاط التفتيش.

وذكرت الوزارة أنه سيتم تعميم أسماء تجار الأسماك في كل المحافظات للتحرك عبر الحواجز الداخلية من خلال العمليات المركزة لتسهيل مهامهم.

وشددت على أنه لن يسمح بتنقل التجار والصيادين خلال الحواجز بين المحافظات، كما لن يسمح للتجار الغير معتمدين في كشوف وزارة الزراعة من دخول أسواق الدلالة وموانئ الصيد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

التعليم الإلكتروني في غزة: الواقع وإمكانية التطبيق

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟