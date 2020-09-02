حماس تنعى شهداء الحصار من عائلة الحزين

غزة- الرأي:

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ببالغ الحزن والأسى الأطفال الأشقاء الثلاثة من عائلة الحزين الذي قضوا إثر حريق منزلهم في مخيم النصيرات للاجئين بفعل الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي عن أهالي قطاع غزة.

وحملت الحركة في بيان نعي الاحتلال مجددا كل التداعيات الخطيرة الناتجة عن استمرار حصاره الظالم لقطاع غزة، وتسببه بكثير من الأزمات الإنسانية الكبيرة لأهالي القطاع، مع تزايد قافلة ضحايا الحصار الصهيوني على قطاع غزة بارتقاء شهداء الحصار الثلاثة أمس.

وقالت إنه أمام هذه الفاجعة تتضاعف المسؤوليات أمام الجهات والمؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال لرفع حصاره الظالم عن قطاع غزة، وتتعاظم المسؤوليات على هذه الجهات للقيام بواجبها بمساعدة ومساندة شعبنا للعيش بحرية وكرامة.



وعبرت الحركة عن مشاطرتها لعائلة الحزين في المأساة ومشاعر الألم، داعية أبناء شعبنا إلى توخي كل درجات الحيطة والحذر، واتخاذ كل تدابير الوقاية والسلامة.

وأضافت: الرحمة لشهداء الحصار، والتحية لشعبنا الصامد، والخزي والعار للمحاصرين لشعبنا.