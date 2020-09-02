وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تبدأ في صرف مساعدات القسائم الشرائية وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تواصل تنفذ جولات تفتيشية على أسواق الخضار ومخازن التجار وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تتسلم من " الإغاثة 48" ألف فحص سريع لفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية "الانضباط والأمن الخاص" تواصل جهودها الرقابية في ظل مواجهة "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: حولنا 400 محضر ضبط لتجار مخالفين للنيابة العامة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم الإلكتروني في غزة: الواقع وإمكانية التطبيق وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة..مساعٍ حثيثة لاحتواء أزمة المياه وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية النصيرات يبحث مع مدراء الأجهزة الأمنية الاجراءات الوقائية وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف بدل المياومة ورواتب (طموح 2) اليوم وكالة الرأي الفلسطينية "الأشغال" تواصل أعمالها في فصل المحافظات ضمن إجراءت مواجهة "كورونا"
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس تنعى شهداء الحصار من عائلة الحزين

02 أيلول / سبتمبر 2020 05:35

حريق
حريق

غزة- الرأي:

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ببالغ الحزن والأسى الأطفال الأشقاء  الثلاثة من عائلة الحزين الذي قضوا إثر حريق منزلهم في مخيم النصيرات للاجئين بفعل الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي عن أهالي قطاع غزة.

وحملت الحركة في بيان نعي الاحتلال مجددا كل التداعيات الخطيرة الناتجة عن استمرار حصاره الظالم لقطاع غزة، وتسببه بكثير من الأزمات الإنسانية الكبيرة لأهالي القطاع، مع تزايد قافلة ضحايا الحصار الصهيوني على قطاع غزة بارتقاء شهداء الحصار الثلاثة أمس.

وقالت إنه أمام هذه الفاجعة تتضاعف المسؤوليات أمام الجهات والمؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال لرفع حصاره الظالم عن قطاع غزة، وتتعاظم المسؤوليات على هذه الجهات للقيام بواجبها بمساعدة ومساندة شعبنا للعيش بحرية وكرامة.
 
وعبرت الحركة عن مشاطرتها لعائلة الحزين في المأساة ومشاعر الألم، داعية أبناء شعبنا إلى توخي كل درجات الحيطة والحذر، واتخاذ كل تدابير الوقاية والسلامة.

وأضافت: الرحمة لشهداء الحصار، والتحية لشعبنا الصامد، والخزي والعار للمحاصرين لشعبنا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

التعليم الإلكتروني في غزة: الواقع وإمكانية التطبيق

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟