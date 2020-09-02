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الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة كورونا الأربعاء 2 سبتمبر

02 أيلول / سبتمبر 2020 10:45

اشرف القدرة الايجاز
اشرف القدرة الايجاز

غزة- الرأي:

استعرض مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة، آخر التحديثات حول الأوضاع في قطاع غزة بعد ظهور حالات كوورنا داخل المجتمع.

وكانت التحديثات كالتالي:

هناك شريحة لا تزال غير ملتزمة بإجراءات السلامة وستكون بوابة العبور نحو التفشي الأكبر للوباء في غزة ما لم تلتزم بالضوابط.

هناك انخفاض في أعداد الإصابات بالمناطق الملتزمة بالإجراءات والعكس.

تزايد أعداد المصابين بكورونا واتساع رقعتها ينذر بخطورة في الأيام القادمة وتضعنا أمام مسؤولية مجتمعية كاملة تتضافر فيها الجهود لاحتواء هذه المرحلة بمزيد من الحذر والالتزام.

نطالب الجميع بأن يكون جزءا من حالة الضبط لنستطيع أن نخرج من عنق الزجاجة ونكسر حلقات التفشي.

إبقاء حظر التجوال في غزة والشمال حتى صدور تعليمات جديدة.

تمديد حظر التجوال 48 ساعة في محافظات الوسطى وخانيونس ورفح.

تقرر زيادة تشديد الإجراءات في شمال غزة حيث سيتم إغلاق كافة الطرق الرئيسة المؤدية للشمال والإبقاء على شارع صلاح الدين للحركة الضرورية والطارئة.

زيادة إجراءات فصل المناطق في شمال القطاع عن بعضها البعض.

نؤكد على المواطنين الالتزام في بيوتهم خلال فترة حظر التجوال وارتداء الكمامة واتخاذ اجراءات السلامة.

نحذر من حالة التراخي في الالتزام بالاجراءات الوقائية التي رصدناها في بعض المناطق وإن ذلك سيدفعنا لاتخاذ المزيد من الإجراءات في هذه المناطق.

تم اليوم السماح للصيادين بمزاولة عملهم في بحر غزة مع اتباع إجراءات السلامة.

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