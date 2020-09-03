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على مستىوى قطاع غزة

النيابة العامة تحقق في249 قضية مختلفة

03 أيلول / سبتمبر 2020 08:16

النيابة العامة تحقق في249 قضية مختلفة
النيابة العامة تحقق في249 قضية مختلفة

غزة- الرأي

قالت النيابة العامة إنها  حققت في249 قضية على مستوى محافظات قطاع غزة أمس الأربعاء، شملت 57 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة.


وأفادت النيابة العامة خلال الموجز اليومي لإجراءات النيابة العامة لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي،  أنها تعاملت مع 77 قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

 في حين أردف الإيجاز اليوميأمس الأربعاء، أن النيابة العامة تعاملت مع 25 قضية، تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي والعمل بعد الساعات المسموحة بها.

كما تعالمت النيابة مع 90 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي، كان أبرزها التحقيق بنشوب حريق بمحافظة الوسطي تسبب بوفاة   ثلاثة أطفال.

وأضافت النيابة العامة أنها اتخذت وفق المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، في حين  عمدت النيابة العامة إلى توقيف 35 متهم على مختلف القضايا المذكورة، وتمديد التوقيف73متهم في قضايا سابقة.
فيما استمرت الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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