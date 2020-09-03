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علاج طبيعي مذهل لالتهاب الحلق

03 أيلول / سبتمبر 2020 08:31

علاج طبيعي مذهل لالتهاب الحلق
علاج طبيعي مذهل لالتهاب الحلق

من المحتمل أن يعاني الأشخاص من التهاب الحلق الذي هو أحد أكثر الأعراض انتشارا وأكثرها شيوعا بكافة المواسم، خاصة في موسم الرياح الموسمية وفصل الشتاء.

يترافق التهاب الحلق بجفاف مؤلم أو تهيج أو ألم أو حكة أو حتى الشعور بحرقة في الحلق لفترة من الزمن، وذلك بحسب موقع "تايمز ناو نيوز".

علاوة على ذلك، يعاني المصاب بالتهاب الحلق أيضا من احمرار وتورم في اللوزتين، والشعور بالضيق والألم عند التحدث والبلع.

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التهاب الحلق مثل نزلات البرد والأنفلونزا وغيرها من العدوى الفيروسية التي تسبب أيضا أعراضا مثل السعال واحتقان الأنف والصداع وفقدان الشهية والصوت الأجش والعطس.

ذكر الموقع أنه على الرغم من وجود أدوية يمكنها علاج حالات التهاب الحلق، إلا أن العلاجات المنزلية الرائعة ذات المفعول المذهل تبقى الخيار الأفضل، وتشمل هذه العلاجات:

الغرغرة بالماء المالح: هذه هي الطريقة الأكثر شيوعا للتعامل مع التهاب الحلق، يمكنه أن يوفر راحة فورية وآمنة لكونه فعال في القضاء على البكتيريا الموجودة والمتراكمة في الحلق.

العسل: للعسل خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا، لذا يمكنه أن يساعد في تقليل الالتهاب وتسكين الحلق بشكل رهيب.

شاي البابونج: معروف جدا بخصائصه الطبية الممتازة، له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، لذا فهو فعال للغاية في علاج أعراض مثل التهاب الحلق والسعال والبرد والعطس.

الليمون: يساعد مشروب الليمون على تفكيك المخاط المتراكم وتقليل الاحتقان وتسكين الآلام في حالات التهاب الحلق.

كما يساعد فيتامين C الموجود فيه على تعزيز جهاز المناعة ومحاربة الالتهابات.

غرغرة صودا الخبز: هذه الطريقة الفعالة عند تطبيقها عدة مرات يوميا، سوف تساعدك حتما على منع زيادة تراكم الفطريات والبكتيريا في الحلق، وبالتالي منع المزيد من العدوى.

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