وكالة الرأي الفلسطينية إصابة نجم كرة القدم البرازيلي نيمار بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية بايرن ميونيخ يؤكد عودة كوتينيو إلى برشلونة وكالة الرأي الفلسطينية والد ميسي يصل الى برشلونة لايجاد حل لرغبة نجله في الرحيل وكالة الرأي الفلسطينية سامسونغ تطرح "غلاكسي زد فولد 2" بالأسواق بعرض خاص وكالة الرأي الفلسطينية بابجى تحظر أكثر من 2 مليون لاعب فى أسبوع بسبب الغش وكالة الرأي الفلسطينية "الجهاد": الجرائم بحق الأسرى تزيدنا قوة ونحمل الاحتلال مسؤوليتها وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تطرح أداة يمكنها معرفة التلاعب بالفيديوهات وكالة الرأي الفلسطينية "جيش العاصفة" تنعى الأسير "الخطيب" وتعتبر استشهاده قتلاً مُتعمداً وكالة الرأي الفلسطينية صور: فيتنامي لم يغسل شعره أو يقصه منذ 80 عاماً والسبب غريب وكالة الرأي الفلسطينية أخطر شجرة في العالم: تفاحة الموت الصغيرة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس تحمل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير "الخطيب" في سجونه

03 أيلول / سبتمبر 2020 08:33

9DHh3FKpUvaH6H7W9K6ad5l0YHD7c2MLdum48xlu
9DHh3FKpUvaH6H7W9K6ad5l0YHD7c2MLdum48xlu

فلسطين المحتلة - الرأي

حملت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جريمة استشهاد الأسير الفلسطيني داوود الخطيب من محافظة بيت لحم داخل سجونه.

وأكدت الحركة في بيان لها الخميس، أن هذه الجريمة تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود وسلسلة جرائمه بحق الأسرى البواسل,

ولفتت إلى أن "الخطيب" كباقي الأسرى تعرض لظروف اعتقال سيئة للغاية، ولإهمال طبي متعمد خلال سنوات اعتقاله؛ ما تسبب في استشهاده.

واعتبرت استشهاده جريمة بحق الإنسانية والحركة الأسيرة، وتعكس السلوك الإجرامي الخطير، وانتهاكات الاحتلال بحق الأسرى المرضى بشكل خاص، والأسرى الفلسطينيين بشكل عام.

وقال: "إن هذه الجرائم المستمرة بحق أسرانا الأبطال لن تكسر عزيمتهم، ولن تنال من إرادتهم، وسنواصل مسيرة الجهاد والمقاومة لإنهاء معاناتهم، وإطلاق سراحهم جميعا بإذن الله مهما كلف ذلك من تضحيات، فهم رموز وعناوين شعبنا العظيم".

وطالبت الحركة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية بالعمل الفوري والجاد لإنقاذ حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ومحاسبته على جرائمه وانتهاكاته بحقهم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

التعليم الإلكتروني في غزة: الواقع وإمكانية التطبيق

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟