"جيش العاصفة" تنعى الأسير "الخطيب" وتعتبر استشهاده قتلاً مُتعمداً

غزة- الرأي:

نعت كتائب جيش العاصفة التابعة لحركة فتح في غزة الأسير داوود الخطيب، عقب الإعلان عن استشهاده في سجون الاحتلال، معتبرة أن ما جرى له بمثابة قتل متعمد.

وشدد الكتائب في بيان لها الأربعاء، أن استشهاد الأسير "الخطيب" يؤكد على أن هناك سياسة ممنهجة تتبعها إدارة السجون الإسرائيلية بغطاء كامل من أجهزة الأمن الصهيونية وحكومتها لقتل الأسرى جسدياً ومعنوياً.

وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ارتقاء الأسير وعن حياة كافة الأسرى، خاصة المرضى، مطالبة إياه بالإفراج الفوري عنهم دون أية شروط.

ودعت هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وكافة المؤسسات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى في سجون الاحتلال، وتطبيق النص القانوني لاتفاقية جنيف الرابعة حول أسرى الحرب، والضغط على الاحتلال.

وطالبت الصليب الأحمر، بالتدخل العاجل للإفراج عن الأسرى المرضى وتقديم العلاج المناسب لهم، خاصة بعد تدهور حالتهم الصحية، والمخاوف الجدية التي طرأت على صحتهم في ظل زيادة تسجيل حالات كورونا داخل السجون.

وقالت: "نبرق بالتحية الثورية إلى أسرانا الصامدين في سجون الاحتلال، ونؤكد تضامننا الكامل معهم حتى نيل حقوقهم المشروعة، في الحرية والاستقلال".