وكالة الرأي الفلسطينية إصابة نجم كرة القدم البرازيلي نيمار بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية بايرن ميونيخ يؤكد عودة كوتينيو إلى برشلونة وكالة الرأي الفلسطينية والد ميسي يصل الى برشلونة لايجاد حل لرغبة نجله في الرحيل وكالة الرأي الفلسطينية سامسونغ تطرح "غلاكسي زد فولد 2" بالأسواق بعرض خاص وكالة الرأي الفلسطينية بابجى تحظر أكثر من 2 مليون لاعب فى أسبوع بسبب الغش وكالة الرأي الفلسطينية "الجهاد": الجرائم بحق الأسرى تزيدنا قوة ونحمل الاحتلال مسؤوليتها وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تطرح أداة يمكنها معرفة التلاعب بالفيديوهات وكالة الرأي الفلسطينية "جيش العاصفة" تنعى الأسير "الخطيب" وتعتبر استشهاده قتلاً مُتعمداً وكالة الرأي الفلسطينية صور: فيتنامي لم يغسل شعره أو يقصه منذ 80 عاماً والسبب غريب وكالة الرأي الفلسطينية أخطر شجرة في العالم: تفاحة الموت الصغيرة
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

بابجى تحظر أكثر من 2 مليون لاعب فى أسبوع بسبب الغش

03 أيلول / سبتمبر 2020 09:03

بابجى تحظر أكثر من 2 مليون لاعب فى أسبوع بسبب الغش.. اعرف التفاصيل
بابجى تحظر أكثر من 2 مليون لاعب فى أسبوع بسبب الغش.. اعرف التفاصيل

حظرت لعبة PUBG Mobile أكثر من 2 مليون لاعب بسبب الغش فى اللعبة، وقد تمت الحملة فى غضون أسبوع، من 20 إلى 27 أغسطس، وخلال فترة الأسبوع هذه، حيث تم تعليق ما مجموعه 2273152 حسابًا و1424854 جهازًا بشكل دائم من الوصول إلى اللعبة، وتشمل أسباب الحظر أشكالًا مختلفة من الغش مثل Speed ​​Cheats (12٪) و Auto-Aim Cheats (27٪) واستخدام X-Ray Vision (32٪) واستخدام أشكال أخرى من الغش (22٪).

وبحسب التقرير، فقد تم حظر 4% من الحسابات لتعديل المنطقة، بينما تم تعليق 3% لتعديل نموذج الشخصية، وقد تم الإعلان عن ذلك عبر صفحة Twitter الخاصة باللعبة، فيما تعرضت PUBG Mobile للإنتقادات من قبل اللاعبين لبعض الوقت بسبب الغش المتفشي الذي يحدث في اللعبة، ومن المحتمل أن يكون حظر أكثر من مليوني حساب هو أعلى حظر تم عرضه في لعبة المعركة الملكية في غضون أسبوع.

وعلى الجانب الآخر من المقرر أن يصل تحديث PUBG Mobile 1.0 في 8 سبتمبر على كل من نظامي Android و iOS، وسيجلب التحديث خريطة Erangel 2.0 الكلاسيكية التي طال انتظارها، وفقًا للإعلانات التشويقية، كما سيعمل تحديث Erangel 2.0 على إصلاح الرسومات العامة للخريطة الكلاسيكية.

كما يجلب التحديث بعض التغييرات الجمالية وبعض تحسينات التصميم على اللعبة والبيئة بشكل عام، وقد تم إصلاح قاعدة سوسنوفكا العسكرية، والقصر، وميلتا باور ومناطق أخرى من أجل Erangel 2.0، ومن المتوقع أيضًا وضع رسومات Urtla-HD مع Ernagel 2.0.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

التعليم الإلكتروني في غزة: الواقع وإمكانية التطبيق

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟