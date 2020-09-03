الدواء الياباني المضاد لكورونا ينجح في الكويت

يحقق دواء «أفيغان» الياباني نتائج إيجابية ومشجّعة في علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالكويت، بعد مرور أكثر من 10 أيام على استخدامه في علاج المصابين، وفق صحيفة القبس الكويتية نقلاً عن مصادر صحية مطلعة.

والدواء عبارة عن أقراص، ويعزز الخروج المبكر للمصابين من المستشفى، كما يمكن تناوله عند ظهور الأعراض الأولى للإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت المصادر للصحيفة أنه جرى استخدامه مع 20 مريضاً تقريباً، موزعين على مستشفى جابر والمستشفى الميداني بمشرف، وقد أثبت فاعلية كبيرة حتى مع كبار السن.

وبيّنت المصادر أن المريض يقوم بالتوقيع على إقرار بالموافقة على استخدام الدواء، بناء على تعليمات وزارة الصحة، قبيل تناوله، مشيرة إلى أنه يستخدم مع المصابين من الحالات المتوسطة والخفيفة، ولا يستخدم مع المرضى في أقسام العناية المركزة.

ورجحت المصادر تزايد نسب الشفاء خلال الفترة المقبلة، قياساً بأعداد المصابين الذين سيجري استخدامه معهم، والموزّعين في مستشفيات أخرى تحتوي على أجنحة لـ«كوفيد ـــــ 19»، حيث هناك طلبات حالياً لاستخدامه فيها، موضحة أن المصابين الذين يشعرون بضيق في التنفّس وبحاجة إلى الأكسجين يوصى بإعطائهم الدواء.

ولفتت إلى أن استخدام دواء «أفيغان» من قبل وزارة الصحة جاء وفقاً لدليل إرشادات الاستخدام المُعدّ من اليابان، وتوصيات منظمة الصحة العالمية، مؤكدة أن أغلبية المرضى الذين يستخدمونه تتحوّل فحوصهم من إيجابية إلى سلبية خلال 5 أيام من العلاج، بدلاً من 10 أيام من دون استخدامه.

واليوم، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، شفاء 552 إصابة من مرض (كوفيد-19) في الأربع وعشرين ساعة الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في الكويت 78209.

وقالت الوزارة في بيان، وفق وكالة الأنباء الكويتية، إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبيةاللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.