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الاحتلال يقرر عدم تسليم جثامين 58 شهيداً لذويهم

03 أيلول / سبتمبر 2020 09:33

الاحتلال ينكل بجثمان الشهيد محمد الناعم- صورة من الارشيف
الاحتلال ينكل بجثمان الشهيد محمد الناعم- صورة من الارشيف

القدس المحتلة- الرأي

قررت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، عدم تسليم جثامين 58 شهيداً فلسطينياً، محتجزين لديها منذ العام 2015، إلى ذويهم، وذلك للإمعان في عدوانها وانتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني، بينما ستكون تلك القضية الوطنية ضمن جدول اجتماع القيادة الفلسطينية اليوم التي ستبحث سبل مواجهة تحديات المرحلة الراهنة.


وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينيت”، أمس، على طلب وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، بعدم تحرير جثامين الشهداء الفلسطينيين التي تحتجزها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.


ونقلت المواقع الإسرائيلية الإلكترونية قرار “الكابينت” بعدم تسليم جميع جثامين الشهداء، “وليس تلك التابعة لحركة “حماس” فقط، وإنما كل من جرح أو قتل إسرائيليا”، حسبما نقلت عن غانتس.


من جانبه؛ قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قائمة جثامين الشهداء الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتفعت مؤخراً إلى 58 شهيداً بعد احتجازها جثمان شهيد فلسطيني من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. يُشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثامين 253 شهيداً في ما يسمى “مقابر الأرقام”، و58 محتجزة في ثلاجات الاحتلال منذ العام 2015 وحتى اليوم.

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