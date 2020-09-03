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الاحتلال يُسجل أعلى معدل إصابات بفيروس "كورونا"

03 أيلول / سبتمبر 2020 09:54

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1928645574

و14 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجل الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ 24 ساعة الماضية أعلى معدل إصابات بفيروس "كورونا" منذ تفشي المرض، حيث بلغت 3074 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة له اليوم الخميس، أن حصيلة الإصابات النشطة ارتفعت إلى 23698 إصابة، علما أن إجمالي الإصابات منذ انتشار الفيروس في آذار الماضي بلغ 122539 إصابة.

ولفتت إلى أن تلك الحصيلة تعني أن شخص واحد من بين 75 داخل الكيان قد أصيب بالفيروس منذ انتشاره.

وذكرت أنها وأجرت خلال المدة المذكورة 34131 اختبار فحص، أظهرت النتائج أن 3074 منها كانت موجبة، مبيناً أن نسبة الإصابات ارتفعت لـ 9.4% بهد أن كانت الأسبوع الماضي 6.8%.

وأوضحت أنه يرقد في المستشفيات 834 مصاباً بينهم 418 بحالة خطيرة و118 تم ربطهم في أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت إلى أنه مع تسجيل 14 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخير، ارتفعت حصيلة الوفيات في البلاد جراء الفيروس إلى 969 منذ انتشار الفيروس في آذار الماضي.

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