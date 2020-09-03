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بالصور| الطوارئ بزراعة الوسطى تنظم زيارات ميدانية لمراقبة بيع الخضار

03 أيلول / سبتمبر 2020 09:55

الطوارئ بزراعة الوسطى تنظم زيارات ميدانية لمراقبة بيع الخض
الطوارئ بزراعة الوسطى تنظم زيارات ميدانية لمراقبة بيع الخض

الوسطى- الرأي

نظمت لجنة الطوارئ بمديرية زراعة الوسطى،  سلسلة من النشاطات ،والزيارات الميدانية داخل المحافظة.
ويأتي ذلك لتسهيل عمل المزارعين ضمن خطة الطوارئ التي وضعتها الوزارة في ظل استمرار جائحة"كورونا"، و شملت الجولة كل من نقاط بيع الخضار بالجملة، ومقر حسبة السمك في دير البلح.
كما تمت زيارة بعض محلات بيع، و تداول المبيدات الزراعية في محافظة الوسطى، وزيارة حاجز مفترق "نتساريم" والمطاحن للتنسيق مع الشرطة لتسهيل متابعة حركة المزارعين و تجار الخضار والفواكه، وتعقيم المركبات. 
كما اختتمت لجنة الطوارئ زيارتها الميدانية لمخيم المغازي للوقوف على سير العمل فيها، والاجتماع مع رئيس بلديتها، وتنظيم جولة ميدانة مع مباحث التموين لتقيم الوضع، و انسيابة سيما بيع الخضار و الدواجن و اللحوم و مستلزمات الانتاج للمخيم.

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